Beautiful anticipazioni americane: Liam e la scelta sulla figlia che spiazza Steffy

Anticipazioni americane Beautiful: Liam teme Taylor e chiede a Steffy qualcosa che la sconvolge

Le anticipazioni americane annunciano una svolta nella trama di Beautiful. In particolare, Steffy si ritrova nuovamente a soffrire e questa volta a causa di sua madre. Taylor torna a Los Angeles ma non è ben accetta. Come già vi abbiamo anticipato, qualche tempo prima l’ex moglie di Ridge spara Bill. Quest’ultimo decide di non denunciarla per l’amore che prova nei confronti di Steffy. Il suo ritorno nel corso delle ultime puntate della soap destabilizza un po’ tutti i personaggi. Lo Spencer teme che la donna non sia per nulla cambiata e che quindi possa anche far del male a qualcuno. Intanto, Liam invece ha paura che Taylor possa comportarsi in modo negativo con la figlia che ha avuto con Steffy, Kelly. Pertanto, il giovane Spencer decide di prendere la situazione in mano per evitare qualsiasi tipo di imprevisto. Scendendo nel dettaglio, Liam spiazza Steffy quando le chiede di non lasciare la loro bambina sola con Taylor. Il figlio di Bill sembra essere certo di questa sua decisione e non intende tornare indietro sui suoi passi. La Forrester, però, è sconvolta e non sa più cosa fare per proteggere la madre.

Liam protegge Hope e si scaglia contro Taylor alla Forrester Creations

Steffy non accetta la richiesta di Liam. Secondo la figlia di Ridge, Taylor non potrebbe mai far del male a Kelly. Non solo, la giovane Forrester è convinta che la madre sia cambiata e ora riesca a riconoscere i suoi errori. Ma lo Spencer resta nella sua posizione, soprattutto dopo aver assistito a uno scontro tra Hope e Taylor. Quest’ultima accusa la Logan di essersi impossessata della vita di Steffy non lasciandole altre possibilità. La figlia di Brooke è sicura di ciò che ha fatto e soprattutto sa che la stessa Steffy ha sbagliato nei confronti di Liam, tradendolo con Bill. Ma Taylor non ci sta e insiste, finché non arriva lo Spencer.

Liam contro Taylor, Ridge riabbraccia felice la sua ex moglie

Liam chiede subito a Taylor di smetterla di urlare contro sua moglie, la quale è anche incinta. Non solo, il giovane Spencer accompagna l’ex suocera lontano da Hope. Il figlio di Bill invita Taylor a non scontrarsi più con la Logan e a lasciare subito l’ufficio della Forrester Creations. Intanto, l’unico oltre Steffy che è felice di riabbracciare la Hamilton è Ridge. Quest’ultimo sta dalla parte della sua ex moglie e ha intenzione di difenderla.