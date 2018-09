Beautiful, Liam scopre il test di paternità: lascia Steffy e prende a botte Bill

Beautiful anticipazioni: Liam scopre la verità su Steffy e Bill

Dall’Orlando Furioso al Liam Furioso il passo è breve. Nelle puntate italiane di Beautiful il giovane va su tutte le furie quando scopre della notte di passione tra la moglie Steffy e il padre Bill. Liam scopre tutto casualmente, trovando il test di paternità nella borsa di Steffy. Quest’ultima, davanti a tale scoperta, non può più mentire e ammette la verità al marito. Che rimane sconvolto da quanto accaduto, tanto da decidere di lasciare Steffy. La Forrester prova in tutti i modi a far cambiare idea al marito: lo supplica, si inginocchia al suo cospetto, ma è tutto vano. Liam è davvero arrabbiato e dopo il confronto con Steffy corre alla Spencer Pubblications per prendere a pugni Bill. Il rapporto tra i due si deteriora, nonostante la recente pace ritrovata. Liam e Steffy tornano insieme visto che il bambino è del ragazzo? Assolutamente no: Liam sceglie di restare con Hope, che rientra a Los Angeles per ricominciare una nuova vita. Anche se tanto nuova non è, visto che si riavvicina subito a Liam.

Steffy e Liam hanno una bambina che si chiama Kelly

Il matrimonio di Steffy e Liam finisce a causa del tradimento della Forrester con Bill. I due restano però uniti per il bene della piccola Kelly. E sì, perché Steffy partorisce una bambina alla quale viene dato il nome di Kelly, come la madre defunta di Liam. I rapporti tra Bill e Liam invece non sono dei migliori: nelle puntate americane di Beautiful, Liam non ha neppure invitato il padre al suo matrimonio con Hope. Bill ha provato ad avere una relazione con Steffy dopo che la giovane è stata lasciata dal marito, e questo ha infastidito ancora di più Liam.

Katie scopre di Steffy e Bill ma mantiene il segreto

Dopo Liam, pure Katie Logan scopre del tradimento di Steffy e Bill. La sorella di Brooke è sconvolta ma decide di mantenere il segreto per il bene di Steffy che è in dolce attesa.