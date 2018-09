Beautiful anticipazioni: Katie scopre quello che è successo tra Bill e Steffy

Anticipazioni Beautiful, Steffy, Liam e Bill: Katie Logan scopre tutto

Punto di svolta nelle trame delle puntate italiane di Beautiful. Liam sta per scoprire la verità su Steffy e Bill ma c’è un’altra persona che sta per sapere tutto: Katie Logan. La sorella di Brooke si reca a casa di Steffy per discutere di alcune questioni lavorative e trova sul tavolo il test di paternità eseguito dalla ragazza che, come sappiamo, è incinta. Una scoperta scioccante per Katie, che chiede poi spiegazioni a Steffy. La Forrester è costretta ad ammettere tutta la verità con una punta di imbarazzo visto che Katie è l’ex moglie di Bill. Nonostante questo Katie dà il suo sostegno a Steffy, assicurando di non rivelare a nessuno il suo segreto. E per il momento Katie rispetta la sua promessa: non lo dice neppure a Wyatt, con il quale sta avendo una relazione clandestina da mesi.

Liam e Steffy si lasciano a causa di Bill Spencer

Se Steffy Forrester ha ricevuto sostegno da Katie Logan, lo stesso non ha avuto in cambio dal marito Liam Spencer. Il ragazzo è profondamente indignato e sconvolto per quanto accaduto tra Steffy e Bill. Anche se il bambino che aspetta Steffy è di Liam, quest’ultimo decide di troncare la relazione con la moglie. Va via di casa e chiede ufficialmente il divorzio. Steffy è disperata e supplica più volte il marito, ma invano.

Liam e Bill: rissa a Beautiful per Steffy Forrester

Dopo aver lasciato Steffy, Liam va alla Spencer Pubblications per un confronto con il padre Bill. Un confronto tutt’altro che pacifico: i due arrivano alle mani e Liam promette vendetta nei confronti di Dollar Bill.