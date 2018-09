Anticipazioni Beautiful: Liam lascia Steffy, lei rischia di perdere il bambino

Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy si lasciano per colpa di Bill

Sta per finire il matrimonio tra Liam e Steffy. Nelle nuove puntate italiane di Beautiful la coppia sta per scoppiare. Il motivo? Ovviamente la notte di passione tra Steffy e Bill. Liam scopre il test di paternità nella borsa della moglie incinta e chiede spiegazioni. Steffy ammette la verità ma ribadisce che il figlio che aspetta è di Liam. Il ragazzo non vuole sentire ragioni e si allontana dalla moglie, chiedendo ufficialmente il divorzio. Un grande dolore per Steffy, che ha sempre creduto nella storia d’amore con Liam. La figlia di Ridge riceve il supporto di Bill, che le fa addirittura una proposta di matrimonio ma la giovane non accetta. In un secondo momento Steffy e Bill litigano e la Forrester cade per le scale: un incidente che rischia di far abortire la donna.

Liam litiga di nuovo con il padre Bill e si riavvicina a Hope Logan

Per fortuna Steffy Forrester non abortisce – ha già perso un figlio anni prima – ma è costretta ad avere un parto prematuro. Intanto Liam litiga furiosamente con Bill: l’editore si toglie il ciondolo con lo spadino, da sempre simbolo della famiglia Spencer. Poi si riavvicina a Hope Logan, tornata a Los Angeles con un nuovo volto, quello dell’attrice Annika Noelle. All’inizio Hope vuole stare alla larga dai drammi di Steffy e Liam ma alla fine la passione di un tempo ha il sopravvento. Liam e Hope finiscono addirittura per sposarsi con la benedizione di Steffy.

Cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Steffy e Liam sono legati solo dalla piccola Kelly, chiamata così in onore della madre scomparsa di lui. Liam è in attesa di un altro figlio: Hope è infatti incinta. Bill è invece solo e in lotta con Katie e Thorne che, in procinto di sposarsi, vogliono allontanare il piccolo Will dall’uomo.