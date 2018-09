Beautiful anticipazioni americane: Katie sposa Thorne, la reazione di Bill

Anticipazioni americane Beautiful: Katie annuncia il matrimonio con Thorne, Bill reagisce male

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’imminente matrimonio di Thorne e Katie. Il Forrester chiede alla sua amata di diventare sua moglie e di costruire così una famiglia insieme al piccolo Will. La piccola delle sorelle Logan accetta e subito danno la notizia a Bill. Quest’ultimo sta vivendo un periodo difficile, in quanto la sua ex moglie ha intenzione di togliergli la custodia del loro bambino. Secondo Katie, lo Spencer si sarebbe sempre preoccupato delle questioni di Liam e Wyatt, mettendo da parte Will. Il piccolo potrebbe avere un esempio migliore da Thorne, per la Logan. Ma Bill non può permettersi di perdere il suo bambino ed è pronto a tutto. In questa circostanza, lo Spencer si avvicina a Brooke. Infatti, quest’ultima sta dalla parte di Bill, convinta che Will debba stare sia con la mamma che con il papà. Dunque, si mette segretamente d’accordo con lo Spencer, Brooke cerca di convincere Katie a non commettere questo errore. Ma ormai la piccola delle sorelle Logan è convinta della sua scelta.

Katie e Thorne pronti a sposarsi, la mossa contro Bill

Brooke rivela a Bill di non essere riuscita a convincere Katie. Lo Spencer ringrazia comunque la sua ex moglie e la bacia. Ovviamente nessuno sa di questo bacio, nemmeno Ridge, il quale affronta il rivale. Il Forrester, dopo aver saputo del matrimonio di Thorne e Katie, va a parlare lo Spencer. I due hanno una discussione, durante la quale Bill ammette di avere un piano per lottare contro la Logan. In particolare, il padre di Will annuncia di avere una sorpresa in serbo per tutti loro. Ma a cosa si riferisce? Sicuramente Thorne e Katie di fronte al giudice punteranno sul fatto che loro sono sposati e possono dare una famiglia a Will. A Justin, Bill ammette che deve sposarsi. Lo Spencer ha intenzione di convolare a nozze con Brooke?

Bill si riavvicina a Brooke: lo Spencer ha una sorpresa in serbo per Ridge, Katie e Thorne

Bill deve creare una famiglia, per riuscire a convincere il giudice. Non reagisce molto bene alla notizia del matrimonio di Thorne e Katie, lo Spencer. Sicuramente ora si ritrova un passo indietro di loro. Per ottenere ciò che vuole ha sicuramente bisogno di trovare la soluzione giusta. A quanto pare, questa situazione riuscirà ancora di più a unirlo a Brooke!