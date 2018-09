Beautiful puntate America: Bill bacia Brooke, Thorne vuole sposare Katie

Anticipazioni americane Beautiful: Bill bacia Brooke inaspettatamente, Thorne fa la proposta di matrimonio a Katie

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Thorne fa la proposta di matrimonio a Katie. Mentre attualmente su Canale 5 il figlio di Eric sembra interessato a vivere un futuro a fianco a Brooke, in America le cose hanno preso una svolta ben diversa. Infatti, Thorne si lega in modo profondo a Katie e la convince a formare una famiglia insieme a Will. Il Forrester riesce a convincere la piccola delle sorelle Logan a togliere la custodia a Bill. Katie rivela al suo ex marito di essere pronta a eliminarlo dalla vita del loro bambino, in quanto non è mai stato presente per lui. L’unica persona che appoggia lo Spencer è Brooke. Dall’altra parte, invece, Ridge è convinto che questa sia la scelta migliore per Will. La madre di Hope cerca, non dicendo nulla al suo amato, di convincere Katie a fare un passo indietro e di non togliere la custodia del bambino a Bill. Dopo di che, Brooke va a trovare il suo ex marito e gli rivela di non essere riuscita a convincere la sorella. Nonostante ciò, lo Spencer ringrazia comunque la Logan e dopo averla abbracciata la bacia. Brooke, scioccata, lo allontana subito.

Thorne e Katie più uniti che mai: insieme vogliono una famiglia con Will

Ormai la più piccola delle sorelle Logan sembra aver preso la sua decisione. Dopo l’incontro con Brooke, Katie riferisce a Thorne della discussione avuta con la sorella per Will. Inizialmente il Forrester si preoccupa, ma poi Katie gli conferma di non essersi fatta convincere da Brooke. Thorne è entusiasta di questo e rivela alla Logan di essere contento di poter formare una famiglia tutti e tre insieme. Il Forrester è convinto che di fronte a loro c’è un futuro luminoso che può iniziare proprio da questa giornata. L’uomo ammette di amare sia lei che il piccolo Will e continua a parlare dell’importanta di ottenere la piena custodia. Insieme andranno di fronte al giudice come un’unica forza.

Thorne chiede a Katie di diventare sua moglie

Dopo queste importanti dichiarazioni d’amore, Thorne si inginocchia e chiede a Katie se vuole diventare sua moglie. Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte di Brooke, la quale sceglie di tornare tra le braccia di Ridge, ora il Forrester è sicuro di ciò che vuole: una famiglia con Katie e Will. Sicuramente Bill non prenderà bene questa notizia, in quanto Thorne potrà in questo modo entrare effettivamente nella vita di suo figlio. Dalle anticipazioni americane sappiamo che Katie accetta di sposare Thorne. Cosa accadrà invece tra Brooke e Ridge dopo il bacio di Bill?