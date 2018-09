Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill disperato, rischia di perdere Will

Anticipazioni Beautiful puntate americane: la disperazione di Bill

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Bill rischia seriamente di perdere il figlio Will. In particolare, nel corso delle attuali puntate in onda in America, Katie è ormai convinta nel voler conquistare la custodia esclusiva sul bambino. Ad appoggiarla in questa decisione è Thorne, il quale fa di tutto pur di convincere la Logan a togliere l’affidamento a Bill. Secondo entrambi, lo Spencer non riuscirebbe a svolgere il ruolo di genitore. Will ha bisogno di un padre presente, ma per Katie il suo ex marito non lo è. Infatti, Thorne sottolinea come Bill sia sempre attivo per salvaguardare gli altri due figli maggiori, Liam e Wyatt, mentre per Will non fa neanche un piccolo pensiero. Questa storia ha letteralmente stancato la Logan, la quale decide di parlarne con Carter. Il legale ammette che si può arrivare a togliere la custodia a Bill, ma lei dovrebbe pensarci bene. Ovviamente lo Spencer non è assolutamente d’accordo e continua a combattere per continuare a essere il padre di Bill.

Bill disperato: Katie e Thorne uniti per togliergli l’affidamento di Will

Mentre Ridge alla Forrester Creations rivela di essere d’accordo con Katie, Brooke ammette di non essere dello stesso parere. Infatti, la Logan dichiara che secondo lei un bambino deve avere al suo fianco sia la mamma che il papà. Lo Spencer, sapendo di poter trovare un appoggio, decide di chiedere aiuto proprio a Brooke, per convincere la sua ex moglie a non prendere una decisione sbagliata. Ma ormai Katie sembra essere convinta della scelta presa per Will, soprattutto perché sa di avere vicino a sé Thorne. Quest’ultimo convince la donna che tutti e tre insieme possono essere una famiglia, anche senza Bill. Pertanto, inizia una vera e propria guerra tra Thorne e lo Spencer.

Katie escluderà Will dalla vita di Bill? Lo Spencer disposto a tutto per evitarlo

Bill non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Lo Spencer non può perdere il suo bambino ed è disposto a tutto pur di mantenere il ruolo di padre. Katie è convinta che lui non potrà mai essere il modello giusto che dovrebbe seguire Will. Thorne è contento di vedere la sua amata prendere finalmente una posizione. Ora Bill rischia di perdere suo figlio, la Logan è dunque pronta a escluderlo dalla vita del bambino?