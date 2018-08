Anticipazioni americane Beautiful: guerra tra Bill e Thorne per Will

Beautiful anticipazioni puntate americane: scontro tra Bill e Thorne per colpa di Katie e Will

Non c’è pace per Bill Spencer a Beautiful. Nelle puntate americane della soap opera, l’uomo non ha ancora fatto pace con Liam, che non l’ha neppure invitato al matrimonio con Hope Logan. Come se non bastasse, Bill deve fare ora i conti con Thorne Forrester, che ha intrapreso da poco una relazione con Katie. Il figlio di Eric ha convinto la nuova compagna a darsi da fare per far valere i propri diritti di madre. Katie è infatti preoccupata per il piccolo Will, che sta crescendo senza la presenza costante del padre. Bill è piuttosto assente nella vita del terzogenito e Thorne ne ha approfittato per chiedere a Katie di ottenere la custodia esclusiva del bambino. Il Forrester si è offerto di diventare il nuovo padre di Will: un modo per Thorne di tornare anche a fare il genitore dopo la prematura scomparsa di Aly, avvenuta ormai anni fa.

Bill non vuole perdere Will dopo quanto successo con Liam

La situazione tra Bill e Katie precipita quando Spencer è costretto a rimandare un incontro con Will per colpa di un importante meeting di lavoro. In realtà l’uomo ha fatto il possibile per disdire la riunione ma Justin lo ha convinto a non rimandare e a non trascurare gli affari. Questa scelta ha mandato su tutte le furie Katie, che vede rilegato sempre in secondo piano il suo bambino. Venuto a conoscenza di quanto accaduto, Thorne ha invitato Katie a chiedere la custodia esclusiva di Will. Inoltre, si è offerto di fargli da padre, certo di essere una persona migliore di Bill Spencer. Quest’ultimo però non vuole perdere un altro figlio e si dà da fare per minare il piano di Thorne e Katie.

Il nuovo attore di Thorne è Ingo Rademacher

Ad interpretare Thorne c’è un nuovo attore, il tedesco Ingo Rademacher. La produzione di Beautiful ha deciso di tagliare fuori il precedente interprete, Winsor Harmon, per dare una ventata di novità su questo personaggio, rimasto in secondo piano per troppo tempo. E a quanto pare l’obiettivo è stato centrato: il nuovo Thorne è subito diventato uno dei protagonisti della soap opera, ottenendo sempre più spazio alla Forrester Creations e riuscendo a conquistare Katie, che per lui ha mollato Wyatt.