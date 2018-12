Anticipazioni americane Beautiful: Ridge scopre chi ha sparato a Bill

Beautiful anticipazioni puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Ridge scopre la verità

Dopo Brooke, anche Ridge scopre chi ha sparato a Bill Spencer. Nelle ultime puntate americane di Beautiful lo stilista è stato informato dalla figlia Steffy. Taylor ha sparato a Bill: la donna ha cercato di vendicarsi per quanto accaduto alla figlia. L’intervento di quest’ultima è stato decisivo per non mandare Taylor in carcere. Bill, per amore di Steffy, ha scelto di non sporgere denuncia nei confronti della psicologa. A sapere il segreto erano inizialmente Taylor, Bill, Steffy, Liam e Hope. Ma la Logan ha spifferato tutto alla madre Brooke dopo aver ricevuto alcune minacce da parte di Taylor. La dottoressa è tornata a Los Angeles per stare vicino a Steffy e alla piccola Kelly ma è del tutto contraria al matrimonio tra Hope e Liam.

Ridge dalla parte dell’ex moglie Taylor

Quando Brooke ha scoperto la verità è rimasta letteralmente scioccata tanto da minacciare subito Taylor ma la donna ha supplicato l’eterna rivale. Nel frattempo Steffy ha informato Ridge della vicenda e lo stilista ha preso le parti dell’ex moglie. Pure Ridge, come Taylor, è convinto che Bill abbia approfittato di Steffy e rovinato la sua vita con Liam. Non è dello stesso avviso Brooke, che si è complimentata con Bill per non aver denunciato Taylor. L’editore ha ribadito che dopo quanto accaduto è ormai un uomo diverso, decisamente migliorato.

La promessa di Taylor a Beautiful

Ora che tutti sanno la verità, Taylor ha promesso che non interferirà più nel rapporto tra Liam e Hope, che sono tra l’altro in attesa di una bambina. La psicologa riuscirà davvero a mettere da parte il rancore?