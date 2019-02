Beautiful puntate America: Hope conosce Phoebe, i dubbi di Wyatt e Sally

Anticipazioni americane Beautiful: Hope conosce inconsapevolmente sua figlia, i sospetti sull’adozione di Steffy

Stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, Hope decide di conoscere Phoebe la figlia che Steffy sceglie di adottare. La giovane Forrester decide di dare una sorella a Kelly. Il tutto accade dopo che la bambina di Hope e Liam muore durante il parto. Brooke è preoccupata per la figlia, in quanto potrebbe soffrire nel vedere Steffy diventare nuovamente madre. Ma la moglie di Liam decide comunque di conoscere Phoebe, sorprendendo tutti. La giovane Logan arriva a casa di Steffy a cui chiede di poter tenere in braccio la bambina e subito avverte delle sensazioni particolari, tanto che non può fare a meno di darle un bacio sulla fronte. Infatti, sappiamo dagli ultimi spoilers americani che la bambina adottata da Steffy non è altro che la figlia di Hope e Liam. La piccola, in realtà, non muore durante il parto, ma viene nascosta dal dottor Reese. Quest’ultimo finge che una donna, Florence, ha intenzione di dare in adozione la sua bambina. In quanto amico di Taylor, il medico propone a Steffy di adottare la piccola.

Hope conosce Phoebe, Wyatt e Sally iniziano ad avere qualche sospetto

Consapevole del fatto che Steffy voglia dare una sorella a Kelly, Reese decide di nascondere la figlia di Hope e Liam e di fingere che sia figlia di questa misteriosa ragazza, Florence. In questo modo, il medico potrà avere in mano il denaro necessario per saldare un debito. Nessuno sa cosa sta realmente accadendo, ma qualcuno inizia ad avere qualche dubbio. Il primo tra tutti Ridge, il quale ha una sensazione abbastanza strana su questa adozione. Ma non solo, ecco che quando Wyatt e Sally conoscono Phoebe iniziano a porsi qualche domanda: come mai la bambina somiglia così tanto a Kelly? Ebbene le due neonate sono davvero sorelle, ma Steffy non è a conoscenza di questo importante dettaglio.

Hope tiene tra le braccia sua figlia, ma ancora non lo sa: Zoe sospetta di suo padre Reese

I dubbi iniziano ad assalire anche la figlia di Reese, Zoe. Quest’ultima non riesce a comprendere che tipo di rapporto ci sia tra Florence e suo padre. Un po’ tutti hanno qualche sospetto su questa adozione, fatta eccezione per Hope, che inconsapevolmente conosce sua figlia e la tiene anche tra le sue braccia.