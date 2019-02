Beautiful cast: il nuovo attore di Thomas è Matthew Atkinson

Matthew Atkinson è il nuovo Thomas Forrester di Beautiful

Ancora un recast a Beautiful per Thomas Forrester. Dopo l’addio di Pierson Fodè, che non ha voluto rinnovare il contratto per dedicarsi ad altri impegni lavorativi, i produttori hanno optato per un nuovo interprete. La scelta è ricaduta su Matthew Atkinson, attore classe 1987, con alle spalle già diverse esperienze televisive. Il giovane ha preso parte a decine di telefilm: da One Tree Hill a CSI, passando per Jane stilista per caso e The Middle. Non sono mancate le soap opera: per circa un anno, dal 2014 al 2015, Atkinson ha recitato in Febbre d’amore interpretando il ruolo di Austin Travers.

Il nuovo Thomas debutta in America a metà marzo

“Ho incontrato Bradley Bell (produttore esecutivo e capo sceneggiatore di Beautiful, ndr) e non potevo dirgli di no. È bello tornare a lavorare nello stesso edificio della precedente soap”, ha dichiarato Matthew a Soap Opera Digest, il portale che per primo ha diffuso la notizia. Atkinson farà il suo debutto in Beautiful il prossimo 14 marzo. La prima scena sarà con Thorsten Kaye e Hunter Tylo, ovvero Ridge e Taylor, genitori di Thomas Forrester. Ovviamente ci riferiamo alle puntate americane della soap opera. In Italia, con tutta probabilità, vedremo il nuovo arrivo solo dopo l’estate.

Che cosa è successo a Thomas in Beautiful

Ma cosa è successo a Thomas in Beautiful? Dopo l’ennesima rottura con Sally Spectra – che è tornata a Los Angeles e ha intrapreso una relazione con Wyatt – Thomas è rimasto a New York col figlio Douglas. Ma ora sta per tornare in California e, com’è nello stile di The Bold and Beautiful, ne vedremo delle belle…