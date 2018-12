Beautiful Thorne va via: l’attore Ingo Rademacher lascia la soap

Anticipazioni Beautiful: l’attore di Thorne lascia la soap

Grossa novità a Beautiful. L’attore Ingo Rademacher ha deciso di lasciare la soap. A poco più di un anno dal suo ingresso nella serie, l’interprete di Thorne Forrester va via. Una scelta presa per motivi personali: il 47enne non ha rinnovato il contratto con la CBS per tornare a vivere alle Hawaii, dove da tempo possiede delle proprietà. Rademacher ci ha tenuto a precisare che a gennaio girerà i suoi ultimi episodi e che è rimasto in ottimi rapporti con i suoi colleghi e soprattutto con il creatore Bradley Bell. Infine l’uomo non ha escluso la possibilità di riapparire sul piccolo schermo nei panni di Thorne. Ma cosa accadrà ora al fratello di Ridge?

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thorne va via

Nella attuali puntate americane di Beautiful il personaggio di Thorne è stato messo momentaneamente da parte. La trama si sta concentrando principalmente sul ritorno di Taylor e sulla faida tra Steffy e Hope, che continuano a contendersi Liam Spencer. Thorne è felicemente sposato con Katie Logan, con la quale ha provato ad avere la custodia esclusiva del piccolo Will. Ora che Ingo Rademacher andrà via, cosa accadrà alla storia? Più di qualche indiscrezione vuole Katie divorziare da Thorne e riavvicinarsi all’ex amante Wyatt, oggi felice accanto a Sally Spectra. Andranno davvero così le cose?

Beautiful anticipazioni: Rick e Thorne fuori dalla soap

Prima di Thorne/Ingo Rademacher, un altro volto noto di Beautiful ha lasciato la soap opera negli ultimi giorni: si tratta di Jacob Young, da anni interprete di Rick Forrester.