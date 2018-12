Beautiful anticipazioni americane: Rick e Maya si lasciano, il triste ritorno di lei

Anticipazioni americane Beautiful: Maya torna a Los Angeles senza Rick

I telespettatori americani hanno già assistito all’uscita di scena di Rick e Maya a Beautiful. Ora dovranno riaccogliere uno dei due, che però tornerà in scena con una notizia davvero inaspettata. Ebbene a fare il suo ritorno, secondo gli ultimi spoiler, è proprio l’Avant. Quest’ultima tornerà a Los Angeles con una triste novità da dare ai suoi cari. Infatti, sappiamo che Maya confesserà a tutti di aver divorziato da Rick. L’attore Jacob Young, qualche mese fa, ha deciso di non rinnovare il contratto con la soap. Dunque, non sappiamo se anche lui farà ritorno in America. Direttamente da Parigi, però, nel frattempo arriverà Maya, ma senza il suo grande amore. Una grande delusione per la famiglia Forrester, che verrà a conoscenza di alcuni problemi vissuti dalla coppia in Francia. È possibile che gli autori della soap abbiano scelto di procedere con il divorzio per Rick e Maya, in quanto l’interprete del primo non ha ancora rinnovato il contratto. I due pare abbiano combattuto privatamente i loro problemi di coppia, per poi arrivare a procedere con il divorzio.

Maya e Rick divorziano dopo anni di grande amore: un triste annuncio

Una notizia inaspettata e triste per i fan della coppia. Sappiamo bene quanto Maya abbia lottato per vivere la sua storia d’amore con Rick. Eppure qualcosa in Francia pare sia andata storta. Ma sempre secondo gli ultimi spoiler americani, sembra che l’Avant sarà pronta a un nuovo amore. Non sappiamo ancora di chi si tratta, ma un altro uomo potrebbe entrare nella sua vita. C’è chi è convinto che tornerà di nuovo la passione con Carter. Quest’ultimo potrebbe subito cogliere l’occasione per riconquistare il cuore dell’Avant, di cui da sempre è innamorato. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la trama che riguarderà Maya.

Rick e Maya: lei torna e gli spoiler annunciano un nuovo amore

Per i telespettatori sarà sicuramente strano rivedere Maya senza Rick. Per i Forrester e gli Avant si tratterà di una notizia davvero devastante. Ma come sempre la donna riuscirà a prendere in mano la situazione e a ricominciare da zero. Probabilmente Eric le darà ancora la possibilità di lavorare nella nota azienda Forrester.