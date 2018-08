Beautiful, anticipazioni puntate americane: Wyatt e Sally insieme

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Wyatt e Sally finiscono insieme

Non c’è pace in amore per Wyatt Spencer. Se nelle puntate italiane di Beautiful il figlio di Quinn sta vivendo una tormentata liason con la sua ex matrigna Katie, ben diversa è la situazione nelle puntate americane. Il fratello di Liam è stato scarico da Katie e si è avvicinato a Sally Spectra, tornata a Los Angeles dopo aver trascorso un periodo fuori città. La ragazza si era infatti trasferita a New York per dare una seconda chance al suo amore con Thomas, che ha lasciato la California per stare più vicino al figlio Douglas. La relazione tra Sally e Thomas è finita in malo modo e la Spectra ha deciso di rientrare a casa. Sally e Wyatt si sono incontrati per caso al Bikini Bar, dopo che Wyatt è stato scaricato da Katie, che si è avvicinata a Thorne Forrester. Nonostante la delusione, Wyatt ha cominciato a flirtare con Sally: i due hanno capito di avere più di una cosa in comune e sono finiti a letto insieme.

Wyatt ci prova con Sally per ingelosire Katie?

Ma a Beautiful non manca mai il dramma. E la storia d’amore tra Wyatt e Sally non è tutta rose e fiori. La giovane Spectra ha paura di essere usata dallo Spencer per far ingelosire Katie. Wyatt tranquillizza però la stilista, chiarendo di non provare più alcun tipo di sentimento nei confronti della sorella di Brooke. Katie ha principalmente lasciato Wyatt per via della loro difficile situazione. Del resto Katie è la madre di Will, il fratello più piccolo di Wyatt, che data l’età è ancora all’oscuro di tutto. Non solo: Katie e Wyatt non hanno avuto la benedizione di Bill e Quinn, che hanno fatto il possibile per separare i due.

Le altre anticipazioni americane di Beautiful

Per quanto riguarda le altre anticipazioni della soap opera, Liam e Hope sono tornati insieme. Spencer ha lasciato la moglie Steffy, nonostante la nascita della figlia Kelly. Anche Hope ora è incinta e Liam ha chiesto alla figlia di Brooke di sposarlo. Steffy ha deciso di lasciar andare il marito e di accettare la proposta di matrimonio di Bill Spencer, da sempre innamorato della nuora.