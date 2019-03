Beautiful puntate america, la figlia di Hope è viva: lei vicina alla verità

Anticipazioni americane Beautiful, la figlia di Hope e Liam non è morta: la Logan potrebbe presto scoprire la verità

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che presto Hope sarà vicina alla verità che riguarda la vita di sua figlia Beth. Nel corso delle prossime puntate, in onda in America, la giovane Logan si troverà a condividere il suo dolore con Florence. Quest’ultima non è altro che la donna che aiuta il dottor Reese a dare in adozione la piccola Beth. Con la sua complicità, il medico ha la possibilità di avere tra le mani il denaro necessario per saldare un importante debito. Infatti, Flo finge di essere una donna che non può crescere la sua bambina e, dunque, ha intenzione di darla in adozione. La piccola viene presa proprio da Steffy, che intanto vuole dare una sorella a sua figlia Kelly. La Forrester chiama la bimba Phoebe e la fa subito conoscere a Hope, Liam e tutti i suoi cari. La figlia di Brooke sente subito di avere un particolare legame con Phoebe. Non appena la conosce inizia a sentire che sua figlia in realtà è ancora lì vicino a lei. E non si sbaglia, visto che la bambina che Flo finge di dare in adozione è proprio la figlia di Liam e Hope.

Hope vicina a Florence, che inizia a sentire dei forti sensi di colpa

Stando alle ultime anticipazioni, nelle prossime puntate Hope inizierà a instaurare un rapporto proprio con Florence. La Logan crede di essere capita dalla donna, in quanto anche lei ha dovuto allontanarsi dalla figlia. Non si tratta dello stesso tipo di allontamento, ma la figlia di Brooke riesce a provare una certa serenità quando dialoga con Florence. Ed ecco che quest’ultima inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa. La donna non vuole più prendere in giro Hope, poiché sa che sta soffrendo troppo per la finta morte di Beth. A bloccarla ci pensa Zoe, la figlia del dottor Reese. La ragazza non vuole che nessuno venga mai a conoscenza di quanto fatto dal padre, sebbene non sia d’accordo. Ma Flo, con il passare dei giorni, si sente sempre più in colpa nei confronti di Hope, che continua a confidarsi con lei.

Hope legata a Phoebe: in realtà la figlia adottata da Steffy è la piccola Beth

Hope è sempre più instabile, dopo la finta morte di Beth. La Logan si sente troppo legata a Phoebe e non sa che in realtà è sua figlia. Ma ecco che, nel corso delle prossime puntate americane, la figlia di Brooke potrebbe scoprire la verità proprio grazie al rapporto instaurato con Florence. Quest’ultima sta per crollare, in quanto i sensi di colpa si fanno sempre più forti e potrebbe non riuscire a mantenere più la promessa fatta a Reese. Sicuramente Hope sarà sempre più vicina alla verità.