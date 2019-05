Beautiful, la figlia di Hope è viva: quando scopre la verità? Brutte notizie

Beautiful Hope, quando scopre che sua figlia non è morta? Risponde il produttore Brad Bell

In America i telespettatori di Beautiful non si chiedono altro: Hope quando scoprirà la verità su sua figlia Beth? Il pubblico non vede l’ora di assistere alla rivelazione più attesa del momento. La giovane Logan è convinta che la bambina sia morta durante il parto. In realtà, viene rapita dal dottor Reese, che per recuperare del denaro la dà in adozione a Steffy. La figlia di Ridge adotta, inconsapevolmente, la piccola Beth, che prende il nome di Phoebe. Subito Hope si lega alla bambina, la quale poi viene portata a Parigi da Steffy. Quest’ultima parte insieme alle due bambine, per qualche tempo, al fine di dare la possibilità a Hope e Liam di recuperare il loro rapporto, messo in crisi dopo la finta morte di Beth. Ed ecco che, il giornalista statunitense Michael Fairman, nel corso di un’intervista, chiede novità su questa storia a Brad Bell, produttore della soap americana. Lo sceneggiatore purtroppo delude non poco i fan.

Hope ancora non scopre la verità sulla finta morte di sua figlia Beth

La verità non verrà a galla molto presto. Nel corso dell’intervista con Fairman, Bell delude tutti. Il produttore televisivo rivela che ci vorrà ancora del tempo prima che avvenga questa rivelazione tanto attesa. “Questo è un segreto che si terrà per un bel po’ di tempo i segreti più lunghi sono i migliori”, confessa Bell. Dunque, Liam e Hope scopriranno molto più avanti che la loro bambina non è morta durante il parto, ma è stata adottata da Steffy. Pare, però, secondo alcune riviste statunitensi, che il pubblico si stia stancando della situazione. I telespettatori attendono con ansia di assistere alla scena in cui Hope scopre che Beth è ancora viva.

Hope vicina a Thomas: a Los Angeles si crea un nuovo triangolo amoroso

La finta morte di Beth, crea non pochi problemi a Los Angeles. Hope sta vivendo una vera e propria crisi, convinta di aver perso sua figlia. La Logan vuole a tutti i costi diventare madre, tanto che inizia a pensare di rivestire questo ruolo per Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Quest’ultima, ricordiamo, muore e il Forrester torna a Los Angeles insieme al loro bambino. La vicinanza tra Hope e Thomas ovviamente crea dei problemi a Liam!