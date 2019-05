Beautiful puntate America: Liam supplica Hope, lei deve fare una scelta

Anticipazioni americane Beautiful: Liam cerca di non far cadere il suo matrimonio con Hope, Thomas si inserisce tra loro

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, in onda in America, Hope si ritrova a dover prendere una scelta importante. La giovane Logan è, al momento, la protagonista di un vero e proprio triangolo amoroso. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Brooke è divisa tra Liam e Thomas. Convinta di aver perso sua figlia Beth durante il parto, Hope si avvicina a Douglas. Il bambino torna a Los Angeles insieme a suo padre, dopo la morte di sua mamma Caroline. Il piccolo sente il bisogno di avere una figura materna vicina e Hope fa di tutto pur di dargli tutto l’affetto di cui necessita. Ma ecco che Wyatt, attraverso Sally, scopre che Thomas sta sfruttando il bambino per riconquistare il cuore della Logan. Il figlio di Quinn mette subito in guardia Liam, il quale si trova a Parigi per una breve visita a Steffy e alle loro bambine, Kelly e Phoebe. Liam non aspetta neppure un secondo e prende subito un aereo che lo riporta a Los Angeles.

Liam preoccupato: Thomas sfrutta qualsiasi situazione per riconquistare Hope

Il piano messo in atto da Thomas, crea non poca confusione a Los Angeles. Scendendo nel dettaglio, non dà problemi solo a Liam e Hope. Infatti, Wyatt e Sally si lasciano. Il figlio di Quinn è deluso, poiché la Spectra ha mantenuto questo grande segreto di Thomas, mettendo a rischio il matrimonio del fratello Liam. Intanto, quest’ultimo torna immediatamente a Los Angeles e viene accolto a braccia aperte da Hope. Ma lo Spencer si ritrova di fronte a una situazione inaspettata. Thomas dichiara apertamente di vedersi bene insieme alla Logan, la quale potrebbe vestire il ruolo di mamma con Douglas. Non solo, il Forrester è anche certo che Liam debba tornare con sua sorella Steffy e le loro bambine.

Liam supplica Hope: lo Spencer chiede alla moglie di fare una scelta

Hope appare particolarmente confusa, mentre tenta di difendere Thomas. La giovane Logan non crede che il fratello di Steffy abbia dei secondi fini, ma è sicura che voglia semplicemente dare una mamma a Douglas. Ma Liam tenta di convincere la moglie a non fidarsi delle sue parole e la supplica. Scendendo nel dettaglio, lo Spencer implora Hope di non rinunciare al loro matrimonio per Thomas. La Logan deve prendere una scelta, ma ancora appare troppo confusa. Intanto, sappiamo che presto tornerà anche Steffy a Los Angeles e la situazione potrebbe complicarsi.