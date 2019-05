Beautiful puntate America, Thomas e l’ossessione per Hope che fa paura

Puntate America Beautiful: Thomas sempre più instabile, l’ossessione verso Hope

Le ultime puntate americane di Beautiful parlando di un Thomas, completamente ossessionato da Hope. Il giovane Forrester appare disposto davvero a tutto pur di riconquistare il cuore della bella Logan. Quest’ultima, ricordiamo, sta soffrendo per la scomparsa di Beth. Hope e Liam sono convinti che la loro bambina sia morta durante il parto. In realtà, la neonata è stata rapita dal dottor Reese, il quale sfrutta la sua nascita per pagare un debito. Il medico, infatti, fa adottare a Steffy la bimba. Ovviamente la figlia di Ridge adotta Beth, inconsapevole di quanto sta realmente accadendo. Solo Florence e Zoe conoscono la verità e sembra proprio che Hope dovrà attendere ancora un po’ prima di conoscerla. Nel frattempo, Hope trova serenità accanto a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Dopo la morte di quest’ultima, il giovane Forrester torna a Los Angeles e mostra una certa instabilità. I telespettatori americani temono che il fratello di Steffy stia diventando pazzo.

Thomas mette in crisi Hope: Liam di fronte a una situazione inaspettata

Thomas mostra una certa instabilità quando si parla di Hope. Il giovane confessa a Sally di essere profondamente innamorato della Logan e di essere pronto a sfruttare qualsiasi situazione pur di riconquistarla. La Spectra mantiene questo segreto ma poi ne parla con Wyatt, il quale si infuria. Il figlio di Quinn ovviamente mette subito al corrente Liam, che si trova per un breve soggiorno a Parigi da Steffy e le due bambine. Lo Spencer torna così velocemente a Los Angeles, dove trova una situazione inaspettata. Hope appare confusa, tanto che sembra ormai che il loro matrimonio stia arrivando al capolinea. Il rapporto tra i due pare si stia proprio sgretolando e la situazione si complicherà con il ritorno di Steffy. Ma a preoccupare è il comportamento di Thomas. Sono in tanti i fan americani della soap che temono il peggio.

Thomas preoccupa i telespettatori americani: Hope vicina a Douglas

Nessuno si aspettava di rivedere Thomas con determinati obbiettivi. Il suo subdolo piano, però, sembra avere per lui dei riscontri positivi. Infatti, Hope appare sempre più confusa e, soprattutto, molto legata a Douglas. Il Forrester definisce addirittura la Logan come la mamma del bambino. Non solo, in queste ultime puntate, Thomas fa leggere a Hope una lettera scritta da Caroline prima di morire. Anche questo dettaglio fa rabbrividire non poco il pubblico, che vede la Logan allontanarsi da Liam. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Thomas si mostrerà sempre più instabile?