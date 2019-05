Beautiful anticipazioni americane: Liam e Hope in crisi, Steffy torna

Anticipazioni americane Beautiful: Liam affronta Thomas per proteggere il suo matrimonio

Si accende lo scontro tra Liam e Thomas nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America. Il giovane Spencer, avvisato da Wyatt, torna subito a Los Angeles per lottare per il suo matrimonio con Hope. Il tutto avviene quando Liam si trova a Parigi da Steffy. Il figlio di Bill va a trovare l’ex moglie e le due bambine, Kelly e Phoebe. Proprio durante questa sua assenza, Thomas fa di tutto per riconquistare il cuore di Hope, convinto che lei possa diventare la mamma del piccolo Douglas. Wyatt, attraverso Sally, scopre che Thomas ha messo in atto un piano per ottenere i suoi obbiettivi e separare così Hope e Liam. Quest’ultimo, messo al corrente della situazione, non può fare a meno di affrontare il suo rivale. Alla Forrester Creations, di fronte alla Logan, Liam chiede a Thomas di farsi da parte e di non intromettersi nel suo matrimonio. Ma non solo, il figlio di Bill Spencer consiglia il Forrester a non usare Douglas per i suoi scopi.

Liam e Hope in crisi: Thomas approfitta per riconquistare la Logan

Nonostante le parole di Liam siano abbastanza forti, Thomas resta convinto del suo piano. Il figlio di Ridge si dice sicuro del fatto che lo Spencer debba tornare a fianco a Steffy. Non solo, il padre di Douglas sente il bisogno di stare insieme a Hope e inevitabilmente si crea un nuovo triangolo amoroso. Tra la Logan e Thomas scatta addirittura un bacio. La giovane reagisce male quando il Forrester la bacia, poiché non vuole assolutamente tradire la fiducia di Liam. Sebbene Hope sembri non essere disposta a chiudere il suo matrimonio per Thomas, Liam appare profondamente preoccupato.

Steffy, annunciato il ritorno dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood

Liam è preoccupato: teme di perdere Hope. Pertanto, le chiede se è disposta a chiudere il loro matrimonio per stare con Thomas. Nel frattempo, le ultime anticipazioni americane annunciano il ritorno di Steffy. L’attrice Jacqueline Macinnes Wood tornerà ufficialmente sul set della nota soap il prossimo 23 maggio. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà quando la figlia di Ridge torna a Los Angeles. Ricordiamo che Jacqueline ha lasciato momentaneamente le riprese per godersi la sua maternità.