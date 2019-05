Beautiful anticipazioni americane: scatta il bacio tra Thomas e Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas cerca di conquistare Hope

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano un clamoroso avvicinamento tra Thomas e Hope. Il figlio di Ridge, come vi abbiamo già rivelato più volte, è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della bella Logan. In passato i due hanno formato una coppia per qualche tempo e Thomas ammette solo ora di non essere mai riuscito a dimenticare quanto accaduto tra loro. Con il piccolo Douglas fa il suo ritorno a Los Angeles e qui sconvolge i piani di Liam. Quest’ultimo ha intenzione di riprendere in mano la sua vita con Hope, la quale sta ancora soffrendo per la morte di sua figlia. La giovane è convinta che la bambina sia morta durante il parto, in realtà viene adottata inconsapevolmente da Steffy. La vicinanza con il piccolo Douglas, porta Hope a condividere molto tempo con Thomas, il quale si mostra completamente innamorato. Ed ecco che quando Liam raggiungere Steffy a Parigi per rivedere Phoebe e Kelly, il figlio di Ridge approfitta per riconquistare Hope.

Hope vicina a Thomas e Douglas, Liam raggiunge Steffy a Parigi

La partenza di Liam porta Thomas a mettere subito in atto un piano per riconquistare il cuore di Hope. Il figlio di Ridge, dopo la morte di Caroline, è pronto a ricominciare una nuova con Douglas e la Logan. Quest’ultima riesce a dare molto amore al bambino, che ha assolutamente bisogno di vivere a fianco di una figura materna. Proprio durante la il viaggio di Liam a Parigi, Hope va a vivere momentaneamente a casa di Ridge e Brooke per non restare sola. Qui Thomas, nel corso delle prossime puntate americane, attenderà il ritorno di Hope in asciugamano. In questo modo, il figlio di Ridge spererà di attrarre a sé la Logan.

Thomas fa un passo avanti con Hope e la bacia: le lo respinge

Thomas appare in asciugamano di fronte a Hope e inizia a confessarle tutti i suoi sentimenti. Il figlio di Ridge si dice certo del fatto che la Logan debba stare con lui e Douglas, mentre Liam dovrebbe tornare insieme a Steffy. Ovviamente la figlia di Brooke è sconvolta, ma Thomas approfitta del momento e la bacia. Le ultime anticipazioni rivelano che, però, Hope si sposta immediatamente, scioccata per quanto sta accadendo.