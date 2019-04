Beautiful anticipazioni puntate americane: Liam raggiunge Steffy a Parigi

Anticipazioni americane Beautiful: Liam raggiunge Steffy a Parigi e Thomas approfitta della sua assenza

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Liam sceglie di raggiungere Steffy a Parigi. Il giovane Spencer lascia Hope solo per qualche giorno, giusto per trascorrere del tempo con Kelly e Phoebe. Nessun ritorno di fiamma tra i due, visto che Liam ha intenzione di riprendere in mano la sua vita con Hope. Nel frattempo, la Logan resta a Los Angeles, dove scopre di avere una cugina, Florence. Quest’ultima non è altro che la figlia di Storm, il defunto fratello di Brooke, Katie e Donna. Ma ecco che con la partenza di Liam, diventa sempre più importante il riavvicinamento con Thomas. Ricordiamo che il fratello di Steffy torna a Los Angeles con il figlio Douglas, ma senza Caroline. La nipote di Bill perde purtroppo la vita e il bambino sente il bisogno di avere al suo fianco una figura materna. A svolgere questo ruolo ci pensa proprio Hope. Quest’ultima è convinta che sua figlia sia morta durante il parto. In realtà, la bambina è stata inconsapevolmente adottata da Steffy. Ma, intanto, la giovane Logan mostra tutta la sua sofferenza per la perdita della piccola e sembra allontanarsi piano piano dal suo Liam.

Liam a Parigi con Steffy, Hope e Thomas sempre più vicini

La partenza di Liam, il quale sceglie di raggiungere per un po’ di tempo Steffy, sembra aprire nuovi e interessanti scenari per Hope. Thomas mostra tutto il suo interesse nei confronti della Logan, tanto che rivela a Sally di essere disposto a tutto pur di conquistarla. Il figlio di Ridge vuoel sfruttare qualunque situazione per riavere tra le sue braccia Hope, anche il rapporto nato tra quest’ultima e Douglas. Dopo la partenza di Liam, Brooke consiglia a Hope a non restare sola in casa e a raggiungerla nella sua abitazione. Qui c’è anche Thomas, contento di poter incontrare la Logan più spesso. Dall’altra parte, la figlia di Ridge è entusiasta di poter iniziare la sue giornate insieme a Douglas.

Liam lascia per qualche tempo Los Angeles, ma non sa cosa ha in mente Thomas

Dopo il parto, l’attrice Jacqueline Macinnes Wood ha scelto di prendersi del tempo per godersi i primi momenti con sua figlia, lasciando momentaneamente la soap. La trama vede, pertanto, Steffy lasciare Los Angeles e raggiungere Parigi, per concedere a Liam e Hope il giusto spazio. Non si tratta di un addio definitivo, ma intanto lo Spencer sceglie di raggiungerla. Il figlio di Bill non sa che questo suo breve viaggio potrebbe dare troppo spazio a Thomas con Hope.