Beautiful, colpo di scena alle nozze di Hope? Qualcuno vuole fermarle

Anticipazioni americane Beautiful: qualcuno vuole bloccare il matrimonio di Hope e Thomas

Nelle prossime puntate americane di Beautiful qualcuno potrebbe mettere in atto un vero e proprio colpo di scena al matrimonio di Hope e Thomas. Sono diversi i personaggi contrari a queste nozze. In particolare, vediamo Brooke e Liam fortemente convinti che la Logan sia in pericolo insieme al fratello di Steffy. Ma non solo loro! Infatti, c’è anche chi è a conoscenza del segreto riguardante la figlia di Hope e Liam, che potrebbe fermare le nozze. Stiamo parlando di Florence! Stiamo parlando della ragazza che finge di essere la madre naturale della bambina adottata da Steffy, in realtà figlia di Hope e Liam. Beth non è morta, ma viene rapita dal dottor Reese durante il parto. Il medico, padre di Zoe, ha bisogno di soldi e dà la piccola in adozione a Steffy, che vuole dare una sorella alla sua Kelly. Precisiamo che la giovane Forrester non è a conoscenza della vera identità della bimba. Florence ha dei forti sensi di colpa e sa che Hope si è separata da Liam a causa della finta morte di Beth!

Beautiful, Florence e i sensi di colpa: la Logan devastata il giorno delle nozze

Consapevole di aver creato un grande danno alla vita di Hope e Liam, Florence vuole rimediare. La ragazza, sin da subito, avverte dei forti sensi di colpa. Con il passare del tempo questi aumentano, in particolare quando scopre di essere la cugina di Hope, in quanto figlia di Storm Logan, il defunto fratello di Brooke, Donna e Katie. Ed ecco che quando decide di rivelare finalmente la verità a Hope e Liam, viene bloccata da Zoe. Quest’ultima teme che suo padre, il dottor Reese, finisca in carcere. Flo non riesce più a mantenere il segreto e, stando alle ultime anticipazioni americane, si ubriaca il giorno del matrimonio.

Hope e Thomas si sposano: Florence riuscirà a bloccare le nozze?

Florence ha intenzione di bloccare le nozze di Hope e Thomas. La ragazza, attualmente fidanzata con Wyatt, sta vivendo molto male questa situazione. Quindi potrebbe davvero arrivare a commettere un gesto inaspettato durante il matrimonio. Zoe, però, avverte subito che ciò potrebbe accadere e va subito in panico. Non ci resta che attendere per scoprire se Florence arriverà a compromettere i piani di Thomas!