Beautiful, Hope e Liam scoprono che Beth è viva: il gesto di Steffy

Beautiful anticipazioni, Hope e Liam si riprendono Beth: come reagisce Steffy

È solo questione di mesi. Entro la fine dell’estate – programmazione ballerina permettendo – assisteremo anche noi fan italiani di Beautiful alla rivelazione del segreto di Beth. La bambina adottata da Steffy, che tutti ora chiamano Phoebe, è in realtà la primogenita di Liam e Hope. A fare la rivelazione il piccolo Douglas, che ha legato molto con la Logan dopo la morte della madre Caroline. Se Flo, Zoe, Shauna, Xander e Thomas hanno scelto la via del silenzio il bambino non ha fatto altrettanto e ha spifferato tutto. Quando Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti si ricongiungono e vanno a riprendersi la bambina. Ma come reagisce Steffy Forrester a tutto questo?

Beth è Phoebe: Steffy devastata, la promessa di Hope Logan

Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a Beth/Phoebe. La Forrester ha adottato inconsapevolmente la neonata e, com’è giusto che sia, ha creato un rapporto speciale con la piccola. Steffy consegna Beth a Hope, non nascondendo lacrime e dolore per l’intera faccenda. Hope fa alla sua rivale storica una promessa importante: quella di renderla partecipe della vita di Beth. Del resto Steffy e la bambina sono già legate in qualche modo: la Forrester è la madre di Kelly, la figlia che Liam ha avuto dall’ex moglie prima dell’arrivo di Beth.

Beautiful: Flo e Reese in prigione ma non è come sembra

Flo finisce subito in carcere ma in cambio di preziosi informazioni su Reese, nel frattempo volato a Londra, riesce a riottenere la libertà. Nelle attuali puntate americane di Beautiful solo il dottor Buckhingham è in gattabuia mentre Flo è ritornata tra le braccia di Wyatt.