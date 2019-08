Beautiful puntate America: Steffy si separa da Beth, la promessa di Hope

Anticipazioni americane di Beautiful: Hope si ricongiunge a Beth, ma Steffy vive un drammatico momento

Duro momento per Steffy, la quale è costretta a separarsi dalla sua Phoebe/Beth. Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, in onda in America, Liam e Hope rivelano alla giovane Forrester che la bambina che lei ha adottato, dal dottor Reese, è la loro bambina. Quest’ultima, ricordiamo, viene fatta passare per morta proprio dal medico, padre di Zoe. Dopo aver ascoltato una discussione tra Thomas e Florence (colei che finge di essere la madre naturale della neonata) e dopo una confessione del piccolo Douglas, Liam indaga per scoprire la verità. Le indagini lo portano inevitabilmente a mettere con le spalle al muro Flo, attuale fidanzata di Wyatt. Con l’aiuto del fratello, il giovane Spencer scopre così che Beth non è morta durante il parto, ma è stata adottata da Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. Liam ha uno scontro fisico con Thomas, il quale è già a conoscenza della verità, e subito confessa alla sua Hope la verità. La giovane Logan non vuole perdere neanche un minuto in più con la sua Beth.

Beautiful, la separazione tra Steffy e Phoebe è straziante: Hope le fa un’importante promessa

Hope vuole recuperare il tempo perso con Beth e questo fa soffrire Steffy. Quest’ultima si rende conto che la neonata deve stare con la sua vera madre, ma separarsi da lei diventa un dramma. Anche Liam versa lacrime amare di fronte alla scena, che vede la giovane Forrester fortemente provata. Brooke è convinta che Hope debba subito ricongiungersi con Beth, mentre Ridge vorrebbe che sua figlia elaborasse prima quanto accaduto. Ma la stessa Steffy precisa, rivolgendosi a Hope: “Quella è Beth, lei è la tua bambina. Deve stare con sua madre”. Proprio a questo punto, la giovane Logan fa un’importante promessa alla sua più grande rivale. Ancora una volta, la rivalità viene messa da parte e la figlia di Brooke promette a Steffy che la renderà sempre partecipe della vita di Beth.

Steffy si separa da Pheobe/Beth e Hope le promette che farà comunque parte della sua vita

Beth e Kelly sono sorelle e questo non cambierà, a detta di Hope. La giovane Logan proverà a formare una famiglia insieme alla piccola e a Liam, ma promette che non terrà lontana dalle loro vite Steffy. Una promessa importante per la Forrester, che ritrova conforto in suo padre, il quale cerca di sostenerla in questo momento così difficile e drammatico. I telespettatori americani non sono per nulla d’accordo con quanto sta accadendo, ma soprattutto con la posizione presa da Liam, che a detta loro dovrebbe stare più vicino a Steffy. Proprio su tale punto, l’attore Scott Clifton è stato costretto a difendersi da forti accuse.