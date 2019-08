Beautiful, Liam torna con Hope: l’attore Scott Clifton si difende dai fan

Beautiful, Scott Clifton nel mirino dei fan: il ritorno di Liam e Hope genera confusione

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Liam e Hope. Dopo aver scoperto che la loro Beth è viva, i due si riuniscono confessandosi reciprocamente il loro amore. Purtroppo a soffrire per questa situazione è Steffy, la quale è costretta a lasciare andare via Beth, cresciuta come sua figlia. Ricordiamo, infatti, che la giovane Forrester adotta inconsapevolmente la neonata, dandole il nome di Phoebe. Ora Liam e Hope rivelano a Steffy quanto hanno scoperto e il pubblico americano ha assistito a un momento davvero straziante. Con grande dolore, la giovane Forrester è costretta a separarsi da colei che stava crescendo come sua figlia. Ma non solo, Steffy vede anche questa volta volare via il suo sogno di formare una famiglia con Liam. Quest’ultimo sceglie, infatti, di tornare a fianco di Hope e di iniziare con lei una nuova vita, lasciando la Forrester sola in questo momento così difficile. I telespettatori americani non hanno per nulla apprezzato questa svolta della trama. L’ira dei fan di Steffy si è automaticamente scagliata contro l’interprete di Liam, il quale su Twitter cerca di far ragionare il suo pubblico.

Liam e Hope tornano insieme: il pubblico americano si scaglia contro l’attore Scott Clifton

Convinta che sua figlia Beth sia morta, Hope decide di annullare il suo matrimonio con Liam. Quest’ultimo torna a vivere con Steffy e la Logan si sposa con Thomas. Ora la figlia di Ridge si ritrova nuovamente a separarsi dallo Spencer e ad allontanarsi dalla sua Phoebe. Ebbene l’attore Scott Clifton, interprete di Liam, si ritrova fortemente accusato dal pubblico per quanto sta accadendo. Il giovane, attraverso Twitter, cerca di difendere la sua persona dalle forti accuse dei fan. I telespettatori accusano l’attore per aver abbandonato così Steffy. Ovviamente Scott ci tiene a precisare che lui si attiene alla trama della soap e la sua persona non ha nulla a che fare con le decisioni prese dal personaggio. “Non voglio continuare a mettere in campo queste accuse tossiche e false. Questa trama è stata estremamente polarizzante. Lo capisco perfettamente. Alcuni fan hanno la sensazione di essere stati trascurati e che la loro eroina sia stata maltrattata”, dichiara l’attore sul social. Detto ciò, l’interprete di Liam ricorda che nella soap nulla dura mai per sempre, pertanto in futuro anche i fan di Hope si potrebbero sentire nuovamente trascurati.

Liam di Beautiful nel mirino dei telespettatori: Scott cerca di far ragionare i fan

Scott Clifton è costretto a difendersi sui social dalle forti accuse dei fan americani, furiosi per quanto sta accadendo nella soap. Naturalmente, l’interprete non c’entra nulla con le decisioni prese da Liam. Infatti, su Twitter l’attore ci tiene a precisare che, nella realtà, lui non si sarebbe comportato come lo Spencer: “Ecco la verità: io, Scott, non ho nessuna lealtà verso un accoppiamento o un altro.” Il personaggio di Beautiful non corrisponde, chiaramente, alla persona che Clifton è nella realtà. La trama, al momento, vede il sereno tra Liam e Hope e lui non può farci niente. Nonostante ciò, l’attore si dice grato ai fan, poiché è solo grazie a loro se lui lavora all’interno della nota soap opera.