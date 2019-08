Beautiful puntate America: Steffy e lo straziante momento con Beth

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy deve lasciare andare Phoebe/Beth

Mentre Hope e Liam vivranno un momento speciale ritrovando la loro Beth, le anticipazioni americane di Beautiful annunciano uno straziante momenti per Steffy. Per chi ancora non conoscesse i dettagli di questa trama, la giovane Loagan è certa che sua figlia Beth sia morta durante il parto. In realtà, la piccola viene rapita dal dottor Reese data in adozione a Steffy. Quest’ultima, sicura di voler dare una sorella alla sua Kelly, adotta Beth, inconsapevole del fatto che si tratti proprio della figlia di Hope e Liam. Dandole il nome di Phoebe, inizia a crescerla come fosse sua figlia. Dopo qualche mese di grandi sofferenze, ecco che finalmente la giovane Logan scoprirà quanto accaduto durante il parto. Insieme a Liam, ora vorrà recuperare il tempo perduto con la piccola Beth. E mentre lei si sentirà il cuore pieno di felicità, ecco che Steffy vivrà un momento davvero straziante. In particolare, la giovane Forrester soffrirà molto quando dovrà separarsi da Phoebe.

Steffy vive uno straziante momento, quando dovrà lasciare andare la sua Phoebe

Liam scoprirà finalmente che Beth non è morta. Correrà a rivelare quanto scoperto a Hope, la quale sarà appena rientrata dalla luna di miele con Thomas, il quale è sempre stato a conoscenza della verità. La giovane Logan potrà tornare così a riavere il sorriso di un tempo e Steffy si ritroverà costretta a lasciare andare Phoebe. Un duro momento per la giovane Forrester. Sui social e sul web è già possibile vedere il video anticipazioni che ritrae appunto la figlia di Ridge completamente disperata. Infatti, Steffy finirà nella disperazione più totale nel vedere Phoebe andare via dalla sua vita. Nessuna consolazione per la Forrester, che non riuscirà a superare il momento.

Hope ritrova il sorriso con la piccola Beth: Steffy distrutta

Forte disperazione per Steffy, che dovrà separarsi da colei che avrebbe voluto crescere a fianco a Kelly. Eppure il fatto che sia in realtà Beth la porterà lontano da lei. Intanto, Hope ritroverà finalmente la serenità, sebbene non mancheranno i colpi di scena. Infatti, i telespettatori dovranno fare molta attenzione alla prossima mossa di Thomas, il quale torna a Los Angeles completamente instabile.