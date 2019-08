Beautiful puntate America: Thomas colpisce Liam e porta Hope sul tetto

Beautiful puntate americane: Liam scopre la verità su Beth durante la luna di miele di Hope e Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un Thomas completamente fuori di sé. Abbiamo già visto come il giovane Forrester sia disposto a tutto pur di tenere con sé Hope, ma una rivelazione di Liam cambierà per sempre i suoi piani. Scendendo nel dettaglio, mentre la Logan si trova in luna di miele con Thomas, il giovane Spencer inizia a indagare sulla morte di Beth. Dopo la sconcertante confessione del piccolo Douglas, il quale rivela a Liam che Phoebe è Beth, la situazione cambia drasticamente. Ormai il figlio di Bill sa di essere vicino alla verità e chiama all’ospedale dove Florence, colei che ha finto di essere la madre naturale di Phoebe. La struttura conferma a Liam i suoi dubbi, affermando che Flo non è mai stata ricoverata lì. Messa con le spalle al muro, ormai stanca e fortemente provata dai sensi di colpa, la ragazza confessa a Liam e Wyatt che Phoebe è Beth! Non appena Hope e Thomas tornano dalla luna di miele, Liam corre a rivelare la verità alla sua ex moglie. Proprio in questa circostanza, avviene lo scontro.

Liam confessa a Hope la verità su Beth, ma prima ha uno scontro con Thomas

Liam ha ormai scoperto la verità, dopo aver parlato con Florence, cugina di Hope. Ed ecco che il giovane Spencer non perde tempo e corre a svelare il grande segreto alla Logan. Thomas intuisce quanto potrebbe accadere e si scontra duramente con Liam, colpendolo. Lo Spencer non si lascia intimorire, ma intanto il fratello di Steffy trasporta Hope sul tetto della Forrester Creations. Qui non può più fuggire da nessuna parte ed ecco che Liam li raggiunge. Finalmente, il giovane Spencer riesce a rivelare a Hope che Phoebe è la loro piccola Beth. Una notizia straordinaria per la Logan, ma allo stesso tempo anche sconvolgente.

Thomas sempre più folle: la verità è venuta a galla e la sua reazione potrebbe essere sconvolgente

Thomas non può più ostacolare la felicità di Hope e Liam. Ma i portali americani sono certi che il giovane Forrester non se ne starà con le mani in mano. Infatti, si pensa che arrivi a commettere un altro folle gesto. Ricordiamo che proprio lui ha provato la morte della povera Emma. Fortunatamente sul tetto Thomas non riesce a mettere in atto nessuna mossa decisiva e Hope può finalmente correre a riabbracciare la sua Beth.