Beautiful, la tragica morte di Emma: una prova incastra Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas uccide Emma per farla tacere

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, andate in onda in America, i telespettatori hanno assistito alla morte di Emma. A provocarla è proprio Thomas, sempre più instabile. Il giovane Forrester, pronto a tutto pur di costruire una famiglia insieme a Hope, decide di mettere a tacere per sempre la sua nuova nemica. Scendendo nel dettaglio, Emma scopre il grande segreto che riguarda la figlia di Hope e Liam. I due credono che la bambina sia morta durante il parto, ma in realtà viene adottata inconsapevolmente da Steffy. A mettere in scena tutto ciò è il dottor Reese, il quale ha bisogno di denaro per saldare un debito. Questa importante e sconcertante verità, potrebbe cambiare decisamente le carte in tavole. Infatti, attraverso la finta morte di Beth, assistiamo alla fine del matrimonio tra Hope e Liam. Mentre lo Spencer torna a vivere con Steffy e le bambine, la giovane Logan decide di essere una madre per il piccolo Douglas. Thomas sfrutta la fragilità di suo figlio, che da poco ha perso sua mamma Caroline, per riconquistare il cuore di Hope.

Thomas manda fuori strada l’auto di Emma: il Forrestre sempre più instabile

Qualora dovesse venire a conoscenza della verità, la vita di Hope cambierebbe sicuramente. La giovane Logan potrebbe tornare tra le braccia di Liam e questo Thomas non può permetterlo. Ed ecco che, dopo Xander, Zoe e Florence, anche Emma viene a conoscenza della verità. Sebbene inizialmente il giovane Forrester dimostri di voler svelare il grande segreto, poi decide di mantenere il silenzio. Dall’altra parte Xander e Florence hanno dei forti sensi di colpa. A cambiare il tutto ci pensa Emma, la quale decide di mettere fine a tutto ciò rivelando a Hope la verità. La giovane alla Forrester Creations si mette alla ricerca della Logan, ma viene bloccata da Thomas. Quest’ultimo poi la lascia andare, ma la sua pazzia non si ferma. Nel frattempo, Brooke comprende che il giovane è sempre più ossessionato da Hope e ne parla con Bill. La donna è convinta che il fratello di Steffy possa far del male a sua figlia. A dare conferma del suo coinvolgimento nella morte di Emma è Pam!

Thomas uccide Emma: Pam confessa a Brooke un dettaglio che conferma

Thomas, con la sua auto, manda fuori strada quella di Emma. La giovane finisce, non per un casuale incidente, in un burrone. Proprio qui perde tragicamente la vita. Il giovane Forrester, dopo essersi assicurato della sua morte, raggiunge Hope. Tutti vengono a conoscenza della tragica fine di Emma. Il primo a ribellarsi è Xander, il quale è pronto a far uscire fuori la verità. Insieme a Florence è sicuro che sia stato Thomas a ucciderla. Anche Brooke si rende conto di questa realtà e a confermare ci pensa una prova, data da Pam! La moglie di Charlie confessa alla Logan e a sua figlia Hope di aver visto, quella stessa sera, Thomas litigare animatamente con Emma. Questo dettaglio va inevitabilmente a incastrare il Forrester!