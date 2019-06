Beautiful puntate America, Emma è morta: i sospetti di Xander

Anticipazioni americane Beautiful: la tragica morte di Emma

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano una triste notizia: Emma muore in un tragico incidente. In realtà, quanto accade alla giovane non è affatto accidentale. A provocare la sua morte è Thomas! Qualche giorno fa, c’era ancora il dubbio sul decesso di Emma, in quanto qualche telespettatore sperava che fosse viva. Ma in queste ultime ore, dall’America arrivano le conferme sulla sua tragica morte. Il tutto accade dopo che la ragazza scopre il segreto riguardante la figlia di Hope. La piccola Beth è viva ed è stata inconsapevolmente adottata da Steffy. Sia Hope che Liam sono convinti che la loro bambina sia morta durante il parto. A mettere in scena tutto questo è il dottor Reese, padre di Zoe, che cerca di trovare del denaro per saldare un debito. A fingere di essere la madre naturale della neonata, data in adozione a Steffy, è Florence. Oltre questi personaggi, ben presto, a scoprire la verità tocca anche a Thomas, Xander ed Emma.

Emma muore dopo aver dimostrato di voler confessare a Hope la verità su sua figlia

Non appena Xander viene a conoscenza della verità, vuole subito chiudere tutta questa storia. Zoe riesce a fermarlo, come blocca anche Florence, piena di sensi di colpa. Inizialmente anche Thomas pensa che sia giusto rivelare questo segreto a Steffy, ma poi pensa a un futuro insieme a Hope e cambia idea. Il Forrester appare fortemente instabile, ossessionato dalla giovane Logan. Quest’ultima ha annullato il suo matrimonio con Liam e Thomas sta sfruttando il momento per riconquistarla. Ma ecco che Emma si mette subito alla ricerca di Hope per rivelarle la verità. Il figlio di Ridge inizialmente la minaccia, non ottenendo alcun risultato, in quanto Emma è sempre disposta a svelare il segreto.

Thomas uccide Emma: Xander e Florencer capiscono che qualcosa non va nel Forrester

Emma corre da Hope, pronta a svelare finalmente questo grande segreto che le sta provocando solo dolore. Thomas, pur di fermarla, causa la sua morte! Mentre la giovane Barber si trova alla guida della sua auto, il Forrester la spaventa con il suo veicolo. In panico, purtroppo Emma sbanda e finisce per cadere in un burrone. Qui chiude per sempre i suoi occhi. Una tragica morte, che accende dei sospetti in Xander. Insieme a Florence, il giovane inizia subito a sospettare di Thomas. Infatti, entrambi si chiedono dove fosse il Forrester quando Emma è morta. Flo comprende subito che qualcosa non torna.