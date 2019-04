Beautiful puntate America: Wyatt tradisce Sally, i sensi di colpa della Logan

Anticipazioni americane Beautiful: Wyatt tra Sally e la sua ex fidanzata Florence

Tanti sono i colpi di scena che stanno avvenendo nel corso delle puntate di Beautiful in onda in America. In particolare, si stanno formando a Los Angeles nuovi triangoli amorosi. Uno è composto da Wyatt, Sally e Florence. Il giovane Spencer, ricordiamo, ritrova la sua ex fidanzata dopo tanto tempo. Sebbene stia insieme alla Spectra, non può fare a meno di mostrare la sua felicità nel rivedere Flo, da cui era stato separato anni prima. A causa della sua imminente partenza per Los Angeles con Quinn, il figlio di Bill aveva dovuto dirsi addio con Florence. Ritrovarsi per entrambi è una vera e propria sorpresa. Ma non solo per loro, anche per le loro rispettive madri, Quinn e Shauna. Le due cercano, infatti, di far tornare i due figli a formare una coppia. La Fuller è disposta a tutto pur di rivedere Wyatt a fianco a Flo, tanto che gli consiglia più volte di lasciare Sally, ignara di quanto sta realmente accadendo.

Wyatt invita a cena Florence e la bacia: lei è la cugina di Hope

Mentre Quinn sembra notare un riavvicinamento tra Sally e Thomas, Wyatt decide di invitare a cena Florence. Tra i due scatta un secondo bacio. Questa volta, il giovane Spencer appare realmente coinvolto dalla sua ex fidanzata, la quale resta sorpresa di fronte a quanto sta accadendo. Intanto, vi ricordiamo che Flo non è altro che la cugina di Hope. Dopo l’arrivo della madre Shauna a Los Angels, la quale in passato ha avuto una breve relazione con Bill, sono convinti che la giovane sia figlia di quest’ultimo. Pertanto, con l’aiuto di Wyatt, Flo effettua un test del DNA, attraverso il quale scopre di essere la figlia di Storm Logan, il defunto fratello di Brooke, Katie e Donna. Una straordinaria scoperta per tutte le donne Logan, che accolgono a braccia aperte la ragazza.

Wyatt preso da Florence: lei nasconde un segreto importante su Hope e Liam

Ma, intanto, è bene sapere che Florence porta con sé un segreto molto importante, che potrebbe cambiare le carte in tavola. La giovane Logan, per aiutare il dottor Reese, ha finto di essere la madre naturale della piccola Phoebe, nonché figlia di Hope e Liam. La coppia è convinta che la loro bambina sia morta, in realtà è stata adottata inconsapevolmente da Steffy. Ora Flo ha intenzione di rivelare finalmente la verità. I sensi di colpa si fanno sempre più forti, mentre sua madre Shauna le consiglia di continuare a mantenere il segreto. Flo è ormai certa che se dovesse venire fuori quanto realmente accaduto, sarebbe allontanata da tutti, compresi Wyatt e Hope.