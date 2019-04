Beautiful puntate America, Sally consola Thomas: Quinn preoccupata

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas crea problemi a Los Angeles, Quinn si intromette tra Wyatt e Sally

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, il ritorno di Thomas crea un po’ di confusione nelle varie coppie. Non solo in quella composta da Liam e Hope, ma anche per Wyatt e Sally. In particolare, a complicare la situazione ci pensa Quinn. La moglie di Eric è convinta che suo figlio debba lasciare la giovane Spectra e ricominciare una nuova storia d’amore con la sua ex fidanzata, Florence. Ricordiamo che quest’ultima arriva a Los Angeles come madre naturale della piccola Phoebe, adottata poi da Steffy. In realtà, la bambina non è altro che la figlia di Hope e Liam, i quali la credono morta. Ma non è solo questo il motivo per cui vedremo Flo protagonista. La ragazza, dopo tanti anni, rivede Wyatt. I due, in passato, hanno avuto una relazione, arrivata al capolinea a causa del trasferimento del giovane Spencer a Los Angeles. Ora Quinn vorrebbe rivedere il figlio tra le braccia della bella Florence. La donna teme di vedere Wyatt soffrire per Sally, secondo lei ancora innamorata di Thomas.

Thomas tra Hope e Liam: Sally lo consola e Quinn assiste alla scena

Non solo, Florence si rivela essere una Logan. La cugina di Hope è molto felice di rivedere Wyatt nella sua vita e sua madre Shauna la spinge a ricominciare la loro relazione. Dall’altra parte anche Quinn sembra essere disposta a tutto pur di far tornare il figlio insieme alla bella biondina. Sappiamo bene che quando la Fuller si mette qualcosa in testa non lascia assolutamente perdere, anzi riesce sempre a mettere nei guai Wyatt. La moglie di Eric si convince del fatto che Sally non sia adatta al figlio quando vede la ragazza consolare Thomas. All’interno di una stanza della Forrester Creations, Quinn becca la Spectra abbracciare il suo ex fidanzato, ancora addolorato per la morte di Caroline. Il figlio di Ridge non ha, però, alcuna intenzione di tornare con Sally: il suo vero obbiettivo è conquistare il cuore di Hope.

Sally abbraccia Thomas: Quinn preoccupata mette in guardia Wyatt

Sally consola Thomas, quando vede quest’ultimo soffrire per il figlio Douglas, rimasto senza madre. Il giovane Forrester vorrebbe dare una mamma al piccolo e il suo cuore sembra battere proprio per Hope. La Spectra, però, pensa che sia giusto dare la possibilità a Hope e Liam di ritrovare la serenità insieme. Ma Thomas è certo che la Logan debba stare con lui e lo Spencer con sua sorella Steffy. Intanto, Quinn corre a mettere in guardia Wyatt, rivelandogli quanto visto. Il figlio di Bill senza non preoccuparsi troppo della vicinanza tra la fidanzata e Thomas, poiché sa che tra loro c’è molto affetto. Non solo, i due lavorano anche insieme, dunque dovranno trascorrere molto tempo insieme. Nonostante ciò, Quinn continua a consigliare Wyatt a lasciare Sally e a tornare con Florence.