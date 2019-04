Beautiful puntate America: Hope rifiuta Liam, nuovo triangolo amoroso

Anticipazioni americane Beautiful: Hope si allontana da Liam, Thomas si fa avanti

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope sta prendendo le distanze da Liam. La giovane Logan non si sente pronta a lasciarsi nuovamente andare con il marito, dopo quanto accaduto durante il parto. Ricordiamo che la figlia di Brooke è convinta che la piccola Beth sia morta. Invece, la bambina viene nascosta dal dottor Reese, il quale la dà in adozione a Steffy, per denaro. Il medico ha dei debiti e per saldarli si serve proprio della figlia di Hope. Inconsapevolmente, la Forrester adotta Beth, a cui viene dato il nome di Phoebe. Nel frattempo, la giovane Logan inizia a creare un forte legame con Thomas e suo figlio Douglas. Dopo la morte di Caroline, il bambino trova sostegno proprio in Hope, la quale gli promette che resterà per sempre al suo fianco. Thomas è molto felice di vedere il figlio coccolato proprio dalla sua ex, tanto che inizia a pensare di poter tornare insieme a lei. Il giovane ne parla proprio con Ridge, a cui confessa che con Caroline non c’era più amore.

Hope e Thomas vicini: nuovo triangolo amoroso nella soap

Hope si allontana completamente da Liam. Quest’ultimo cerca qualsiasi approccio con la moglie, che non riesce più a dargli attenzioni. La Logan confessa allo Spencer di non sentirsi ancora pronta a lasciarsi di nuovo andare con lui, dopo quanto accaduto a Beth. Un duro rifiuto quello che riceve Liam dalla moglie. Intanto, dall’altra parte Thomas sogna di poter tornare insieme a Hope. I due sono stati insieme in passato e il fratello di Steffy ammette di non essere mai riuscito a dimenticarla. Inevitabilmente si crea un altro triangolo amoroso nella trama della nota soap americana, che vede appunto protagonisti Liam, Hope e Thomas.

Florence e Hope sono cugine: la nuova Logan vuole confessare la verità su Beth

Hope continua a soffrire per la presunta morte di sua figlia Beth. Oltre al dottor Reese, Florence conosce la verità. Infatti, la giovane prende parte al piano del medico, facendosi passare per la madre naturale della piccola, adottata inconsapevolmente da Steffy. Nel corso delle ultime puntate, abbiamo visto che Hope e Florence in realtà sono cugine! Pertanto, Flo sente sempre più il bisogno di confessare tutta la verità alla figlia di Brooke, ma a fermarla ci pensa sua madre Shauna, arrivata da poco a Los Angeles.