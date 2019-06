Beautiful puntate America: Thomas minaccia Emma, lei scopre la verità

Anticipazioni americane Beautiful: anche Emma scopre il segreto sulla figlia di Hope e Liam

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che qualcun’altro scopre il grande segreto sulla figlia di Hope e Liam. La piccola Beth è viva, ma il dottor Reese la fa passare per morta durante il parto. Il medico, per ottenere del denaro, la dà in adozione a Steffy, che non sa di aver fatto entrare nella sua famiglia proprio la figlia di Hope. Piano piano diversi personaggi si ritrovano di fronte a questa verità sconcertante, mentre la giovane Logan continua a soffrire. A conoscere il segreto sono, al momento, Zoe (figlia del dottor Reese), Florence (colei che finge di essere la madre naturale), Xander e Thomas. Di fronte alla sofferenza di Hope, c’è chi però è pronto a rivelare la verità. Stiamo parlando di Flo e Xander. Ma i due vengono continuamente bloccati da Zoe. Nel frattempo, anche Thomas viene a conoscenza del segreto. Inizialmente il giovane Forrester sembra intenzionato a confessare tutto a Steffy, ma poi decide di mantenere il silenzio. Ed ecco che la bomba potrebbe scoppiare da un momento all’altro, visto che anche Emma scopre il tutto.

Emma scopre la verità e cerca subito Hope: Thomas riesce a fermarla

Thomas non ha alcuna intenzione di far uscire fuori il segreto riguardante Beth. Il giovane Forrester è disposto a tutto pur di avere al suo fianco Hope, soprattutto dopo che quest’ultima ha annullato il suo matrimonio con Liam. Intanto, Emma viene a conoscenza di quanto sta accadendo e si dice pronta a rivelare a tutti la verità. La giovane è convinta che i genitori di Beth debbano sapere che è ancora viva. Alla Forrester Creations, Emma inizia a cercare Hope, proprio per raccontarle quanto scoperto. Viene, però, bloccata da Thomas, che appare sempre più instabile.

Emma pronta a rivelare la verità: Thomas, sempre più instabile, la minaccia

Thomas minaccia apertamente Emma. Il giovane Forrester la invita a restare fuori da questa situazione. Improvvisamente la giovane inizia a urlare che la figlia di Hope è viva. Il figlio di Ridge le chiede, con tono duro, di abbassare la voce e di farsi da parte, in quanto lui sta pianificando una vita con Hope e Douglas. Emma, però, continua a ribellarsi, ammettendo di voler dire finalmente la verità. A questo punto, Thomas minaccia la ragazza, facendole intendere di essere pronto anche a farle del male.