Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam firmano l’annullamento

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam annullano il loro matrimonio

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful non parlano d’altro che della fine del matrimonio di Hope e Liam. La giovane coppia di Los Angeles firmeranno l’annullamento insieme a Carter, mettendo così un punto alla loro storia d’amore. A prendere questa decisione è Hope. Quest’ultima è convinta che Liam debba tornare insieme a Steffy e alle loro bambine. Non solo, la giovane Logan vuole a tutti i costi dare una figura materna al piccolo Douglas, che da poco ha perso sua madre Caroline. Un bellissimo gesto nei confronti del bambino, che vede Thomas vittorioso. Infatti, il Forrester ottiene ciò che da tempo sognava. Il figlio di Ridge torna a Los Angeles e cerca subito di riconquistare il cuore di Hope, che intanto sta soffrendo per la morte della sua bambina. Ricordiamo che la neonata non muore durante il parto, ma viene rapita dal dottor Reese e poi adottata, inconsapevolmente, da Steffy. Brooke tenta in tutti i modi di convincere Hope a non firmare l’annullamento. Anche Carter non è d’accordo con la scelta della coppia, ma ormai la Logan sembra aver preso questa decisione con fermezza.

Hope e Liam, fine del loro matrimonio: Xander cerca di fermarli

Hope e Liam firmeranno l’annullamento del matrimonio, nel corso delle prossime puntate in onda in America. I due verranno inizialmente bloccati da Xander. Quest’ultimo, stando alle ultime anticipazioni, arriverà nello studio della Forrester Creations, proprio con l’intento di fermarli. Ma per quale motivo il ragazzo vorrà intromettersi? Come vi abbiamo già anticipato, i telespettatori americani hanno visto Xander scoprire la verità sulla figlia di Hope e Liam. Attraverso una discussione tra Zoe e Florence, il giovane scopre che la bambina è ancora viva.

Xander non riesce a confessare la verità a Hope e Liam: cambiano le carte in tavola

Xander interromperà, la prossima settimana, Hope e Liam. Il giovane, però, non raggiungerà il suo scopo, visto che non concluderà le sue intenzioni. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che la coppia firmerà l’annullamento. Xander non riuscirà a dire la verità a Hope e Liam. Ora cosa accadrà? Sembra proprio che lo Spencer potrà tornare insieme a Steffy, mentre la Logan inizierà a vivere a fianco a Douglas. Ma prima o poi il segreto su Beth uscirà fuori e cambierà nuovamente le carte in tavola.