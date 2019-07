Anticipazioni Beautiful puntate americane: il matrimonio di Hope e Thomas

Beautiful anticipazioni americane: Hope sposa Thomas, ma esita prima di dire il suo sì

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il matrimonio di Hope e Thomas. Finalmente vengono celebrate le nozze di questa coppia inaspettata. La Logan, però, prima di pronunciare il suo sì sull’altare esita. Scendendo nel dettaglio, Hope diventa la moglie di Thomas in casa di Brooke e Ridge. Arriva nella sala preparata per l’evento e tutti non possono che ammirarla. Ma c’è anche chi è preoccupato per quanto per accadere. Infatti, non appena entra nella stanza per raggiungere il suo futuro marito, Hope guarda Brooke e Liam, i quali sono fortemente contrari a queste nozze. Ed ecco che, nel corso dell’evento, la giovane Logan si ritrova di fronte anche alla piccola Phoebe, portata da Steffy insieme a Kelly. Ricordiamo che la bambina è Beth, la figlia di Hope e Liam. I due sono convinti che la neonata sia morta durante il parto, invece viene inconsapevolmente adottata dalla Forrester.

Hope e Thomas diventano marito e moglie: Brooke e Liam preoccupati

Durante il matrimonio, la piccola Phoebe pronuncia ad alta voce la parola “mamma” e Steffy chiede immediatamente scusa per l’interruzione. A questo punto, Hope appare abbastanza provata, tanto che esita prima di pronunciare il suo sì. Guarda prima la bambina e subito dopo Liam e Brooke. Ma stando alle ultime anticipazioni americane, la giovane Logan diventa la moglie di Thomas. Il piano di quest’ultimo, dunque, procede come da lui sperato. Il suo scopo, sin da quando torna a Los Angeles, è quello di costruire una famiglia insieme a Hope. Niente deve ostacolarlo e, soprattutto, appare disposto davvero a tutto. Non solo sfrutta la fragilità del suo stesso figlio, Douglas, ma commette addirittura un omicidio. Ebbene, Brooke e Liam hanno davvero ragione a essere preoccupati.

Hope diventa la moglie di Thomas: Liam inizia a indagare su Florence

Hope e Thomas si sposano a casa di Brooke. Nonostante l’interruzione della piccola Phoebe, nelle prossime puntate in onda in America, la giovane Logan dice sì al Forrester. Da qui in poi non mancheranno di certo i colpi di scena. Infatti, Liam inizia a indagare su Florence, la ragazza che finge di essere la madre naturale di Phoebe!