Beautiful anticipazioni americane: Liam e Hope di nuovo insieme con Beth

Anticipazioni americane Beautiful: Liam e Hope tornano insieme dopo aver scoperto che Beth è viva

Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda in questi giorni in America, finalmente Hope viene a conoscenza della verità su Beth. La giovane Logan ritrova la figlia perduta durante il parto. Convinta della sua morte, la ragazza cerca di iniziare una nuova vita insieme a Thomas, il quale è però a conoscenza del segreto. Attraverso una confessione del piccolo Douglas e a una discussione tra il Forrester e Florence, Liam inizia a indagare su quanto accaduto durante il parto. Con l’aiuto di Wyatt, lo Spencer riesce finalmente a far confessare Flo. Quest’ultima rivela ai due fratelli di non essere la madre naturale di Phoebe, la bambina adottata da Steffy. Confermano le teorie di Liam, Florence ammette che la piccola non è altro che la figlia di Hope! Una straordinaria scoperta quella dello Spencer, che corre subito a mettere al corrente la sua ormai ex moglie. Ovviamente, non appena viene a conoscenza della verità, Hope esplode in un commovente pianto.

Hope scopre che Beth è viva: la figlia di Brooke scoppia in lacrime

Liam corre a rivelare a Hope quanto scoperto, ma prima ha un acceso scontro con Thomas. Dopo ciò, confessa alla Logan che la loro piccola Beth è viva e che è stata adottata da Steffy, la quale però non conosceva la sua identità. E mentre da una parte vedremo la figlia di Ridge soffrire, dall’altra assisteremo al ritorno di Hope e Liam. Il giovane Spencer, dopo la fine del suo matrimonio con la Logan, torna a vivere insieme a Steffy. Ma ora la verità lo riporta inevitabilmente tra le braccia di Hope. I due non perdono tempo e trascorrono subito i primi momenti con quella che credevano fosse la figlia di Florence.

Hope e Liam di nuovo insieme: la coppia si riunisce con la piccola Beth

Hope dichiara a Beth di non voler più perdere alcun istante con lei e di essere pronta a dimenticare ciò che è accaduto durante il parto. Liam appare profondamente felice di fronte alla scena e insieme a Hope iniziano a piangere dall’emozione. I due si abbracciano e subito dopo si scambiano un bacio. In questo modo, la trama della soap segna il ritorno della coppia, ma bisogna stare attenti ai futuri colpi di scena. Infatti, ricordiamo che Thomas è davvero disposto a tutto pur di stare insieme a colei che ora è sua moglie.