Nuove puntate di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa terranno compagnia al pubblico sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022. Per quanto riguarda Scherzi a parte, andrà in onda La notte di Scherzi a Parte, uno speciale con gli scherzi più divertenti con cui Mediaset vuole ringraziare i telespettatori. Il programma di Enrico Papi del prime time della domenica di Canale 5 ha concluso questa edizione con l’ultima puntata del 16 ottobre.

Chi saranno gli ospiti che approderanno nei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio?

Verissimo ospiti sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022

Sabato Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto Dodi Battaglia, il quale qualche settimana fa aveva fatto preoccupare i fan per via di un malore accusato durante un concerto a Bologna. Il chitarrista dei Pooh avrà così modo di raccontare al pubblico di Canale 5 cos’è successo e come sta. Tornerà nello studio di Verissimo Stefania Orlando, che si sta separando dal marito Simone.

Spazio anche per Simona Cavallaro, una delle protagonista della fiction Viola come il mare. Andrà in onda anche l’intervista di Melissa Panarello, a vent’anni di distanza dalla pubblicazione del caso editoriale Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire. Infine, parleranno dello spettacolo teatrale Il marito invisibile le due protagoniste e attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Non mancherà il doppio appuntamento settimanale con la puntata di domenica. Approderà nel salotto di Silvia Toffanin Gianmarco Tamperi e la sua neo-moglie Chiara. La coppia guarderà per la prima volta le immagini del matrimonio. Presente in studio anche Heather Parisi.

Verrà, inoltre, trasmessa l’intervista del ballerino e coreografo Garrison Rochelle, conosciuti soprattutto come ex professore di Amici. Toffanin accoglierà Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, che ha scritto un libro Piume di struzzo, storia di una donna che tra qualche giorno arriverà nelle librerie.

Domenica In, gli ospiti di domenica 23 ottobre 2022

Secondo quanto si legge su TvBlog, nel corso della settima puntata di Domenica In 2022/2023 saranno presenti in studio alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle: Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. A discutere dei temi più importanti di questa edizione del talent show di Milly Carlucci ci penseranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli ed Alessandra Mussolini.

Da Tale e quale show approderà nel salotto di Mara Venier l’attore e regista Giorgio Panariello per parlare del suo nuovo lavoro a teatro, La favola mia. Inoltre, sarà ospite del programma della domenica pomeriggio di Rai 1 Cristiano Malgioglio, il quale avrà modo di parlare del programma Mi casa es tu casa che andrà in onda su Rai 3 a dicembre.

Un altro ospite della settima puntata sarà l’attore Massimiliano Gallo, attualmente impegnato nella fiction Vincenzo Malinconico, che ieri ha stravinto nella prima serata nei dati degli ascolti tv. In studio saranno presenti anche Andrea Vianello, diretto di Rai Radio 1 Gr parlamento e Rai Giornale radio. Infine, Zia Mara accoglierà il cantautore Ron. La puntata dovrebbe iniziare con un ricordo personale della Venier dedicato a Franco Gatti, lo storico componente dei Ricchi e poveri morto lo scorso 18 ottobre 2022.

Che tempo che fa ospiti terza puntata

Nuovo appuntamento con la nuova edizione del talk show domenica 23 ottobre 2022. Al timone ci sarà sempre Fabio Fazio, affiancato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Ospite fisso Nino Frassica. Tra gli ospiti d’eccezione ci sarà, invece, Liliana Segre.