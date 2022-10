È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Mondo della musica in lutto. È morto Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri. L’artista aveva ottant’anni e si è spento a Genova, città dove è nato e cresciuto e che non ha mai abbandonato nonostante la popolarità internazionale. Il cantante aveva lasciato il gruppo nel 2013, dopo la scomparsa del figlio Alessio, per poi tornare a suonare con i colleghi in alcune occasioni speciali, come l’ospitata al Festival di Sanremo 2020 e la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci nei panni del Baby Alieno nel 2021.

Gli ultimi anni non sono stati facili per Franco Gatti. Prima una caduta nel giardino della sua casa, poi il Coronavirus che lo ha fisicamente messo a dura prova. Tanto che l’uomo è stato costretto a lasciare il programma di Rai Uno di Milly Carlucci perché non riusciva a sopportare a lungo, in diretta, la vistosa maschera e ha avuto addirittura un malore in diretta.

La vita privata di Franco Gatti

Franco Gatti era sposato da anni con Stefania Picasso, con la quale spesso appariva in televisione per interviste e ospitate. La coppia ha avuto due figli. Nel febbraio del 2013 uno dei due eredi di Gatti, Alessio, è morto a soli 23 anni a causa di un cocktail di alcol ed eroina che è risultato fatale.

A confermarlo i controlli effettuati sul cadavere del ragazzo da parte della Procura di Genova e compiuti dall’Istituto di Medicina legale che ha stabilito che la causa della morte è stato un infarto. Un dramma per Franco che dopo questa tragedia ha deciso di abbandonare i Ricchi e Poveri e il mondo della musica.

Nel 2020 Amadeus ha riunito la band sul palco dell’Ariston, chiamando anche Marina Occhiena. Poi la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. A dare l’annuncio della scomparsa di Franco Gatti la sua famiglia e gli altri Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

La coppia dovrebbe tornare in tv il prossimo anno: pare sia stata scelta da Antonella Clerici come nuovi giurati di The Voice Senior dopo l’addio di Orietta Berti.