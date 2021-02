Milly Carlucci ha minimizzato l’accaduto ma i Ricchi e Poveri hanno avuto davvero un malore sotto la maschera di Baby Alieno alla prima puntata de Il Cantante Mascherato. A raccontarlo Franco Gatti, il baffo del gruppo, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più.

Il cantante 78enne ha ammesso che è stato un vero supplizio partecipare al nuovo show di Rai Uno e che sotto la maschera di Baby Alieno si è sentito soffocare. Duro lo sfogo di Franco Gatti, che ha rivelato anche di aver combattuto contro il Coronavirus qualche mese fa:

“Ci saranno stati 40 gradi dentro quel pupazzone, non circolava l’aria, io avevo il naso chiuso. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, forse ancora per effetto del Covid che ho avuto lo scorso ottobre. Ma sono un professionista e mi sono detto: resisti, sei in televisione. Poi però non ce l’ho proprio fatta. Ho avuto paura di morire”