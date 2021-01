By

Il gruppo, tornato nella sua formazione originale, è stato costretto a ritirarsi per colpa della maschera troppo ingombrante

È partita col botto la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La prima puntata è stata segnata da Baby Alieno, che ha avuto un doppio malore tanto da scegliere di ritirarsi. A fine serata è saltato lo spareggio ed è stato svelato chi si nascondeva sotto l’ingombrante costume. Non uno, bensì quattro cantanti: i Ricchi e Poveri. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu: tutti insieme per lo show di Milly Carlucci.

Indossare la maschera di Baby Alieno non è stato facile per i Ricchi e Poveri. Dopo la prima performance sono stati costretti a chiedere aiuto a Milly Carlucci. Quest’ultima ha cercato di fare la vaga ma il pubblico ha subito capito che Angela, Franco, Marina e Angelo hanno avuto più di qualche problema sotto quel costume così scomodo. Baby Alieno è stato prontamente portato via dai suoi bodyguard ma più tardi si è sentito di nuovo male.

È successo al momento dello spareggio: Baby Alieno è finito al ballottaggio insieme a Pecorella. In realtà i Ricchi e Poveri erano stati salvati da Francesco Facchinetti e con Pecorella era finito allo spareggio il Papagallo. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, al timone del team investigativo, hanno però optato per un cambio: Baby Alieno al posto di Pappagallo.

Baby Alieno è stato così costretto a fare una seconda performance ma anche questa non è andata nel migliore dei modi. Nel bel mezzo dell’esibizione si è rotta una parte del costume. Milly Carlucci è subito corsa ai ripari, invocando la pubblicità. Una volta rientrati in studio la Carlucci ha dato l’annuncio inaspettato: Baby Alieno ha scelto di ritirarsi dal gioco.

Dalla maschera de Il Cantante Mascherato sono così spuntati fuori i Ricchi e Poveri: un nome al quale nessuno ha pensato nel corso della diretta, né tra i giurati né tra gli utenti sui social network. I nomi più gettonati della serata sono stati quelli dei comici Gigi e Ross e Pio e Amedeo ma qualcuno ha pensato pure a Paolo Bonolis e Luca Laurenti.