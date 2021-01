Da venerdì 29 gennaio 2021 torna finalmente in onda Il Cantante Mascherato! Si tratta di un format coreano che sta spopolando in tutto il mondo e che Milly Carlucci ha deciso di testare anche in Italia. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto trionfare Teo Mammucari con la maschera del Coniglio, la Rai ha rinnovato lo show per una seconda stagione. Un’edizione che sarà più ricca: più puntate e più concorrenti.

Quante puntate de Il Cantante Mascherato 2021

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato sarà composta in tutto da cinque puntate. Si partirà il 29 gennaio per finire il 26 febbraio. Gli altri appuntamenti da segnare in agenda sono: 5 febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, magari legati a imprevisti politici o dettati dall’emergenza Coronavirus, lo show andrà in onda su Rai Uno sempre il venerdì sera. Ogni puntata può essere seguita in streaming o in replica su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai. Le repliche andranno in onda anche ogni domenica sera su Rai Premium, alle ore 21.20.

Cast Il Cantante Mascherato, chi sono i concorrenti

Nove le maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato: Tigre Azzurra, Lupo, Giraffa, Pecorella, Pappagallo, Farfalla, Gatto, Orsetto, Baby Alieno. Milly Carlucci ha anticipato che i nove concorrenti, sommando tutti i loro curriculum, possono vantare:

-100 programmi tv condotti

-120 film e fiction

-130 milioni di dischi venduti

-1 Festival di Sanremo vinto (o forse di più)

Il Cantante Mascherato, tutti gli indizi

Lupo: non è il lupo cattivo delle favole. È tenace, ha un grande senso della lealtà ed è il maschio alfa del suo branco. È molto fiero ed orgoglioso e ama divertirsi.

Giraffa: si definisce una regina, quindi sotto la maschera si nasconde una donna. Indipendente, è sempre stata se stessa, nel bene e nel male.

Orsetto: il suo nome è Teddy ed è alla ricerca di Carolina, la bambina che l’ha adottato. Non sopporta le ingiustizie, è dolce e irriverente. Spesso è stato abbandonato dagli altri.

Tigre Azzurra: unica nel suo genere, solidale per scelta, guerriera, spirituale e grintosa.

Pecorella: una leonessa mascherata che in questo periodo della sua vita si sente come una pecorella smarrita, con la voglia di essere più leggera. Chi si basa sulla sua carriera non la paragonerebbe mai a una pecorella.

Gatto: romantico, divertente, atletico. Ha un cuore ferito. Col tempo è diventato solitario e indipendente.

Pappagallo: non ama le maschere e non le ha mai indossate in vita sua. Hanno cercato di rinchiuderlo in una gabbia ma non ci sono riusciti. È un grande sognatore, elegante e pieno di passione.

Farfalla: eterea, elegante, sensuale. Insetto curioso che col tempo si è trasformato. Molto più alla mano di quello che si crede. Cerca sempre di sorprendere gli altri.

Baby Alieno: si definisce un bambino, che arriva da un mondo lontano.

Secondo le indiscrezioni e ipotesi che circolano in giro dietro le maschere del programma potrebbero nascondersi: Francesco Monte, Anna Tatangelo, Belen Rodriguez, Vladimir Luxuria, Virginia Raffaele, Riccardo Fogli, Giancarlo Magalli, Miguel Bosè, Anna Tatangelo, Adriano Pappalardo, Francesca Fialdini, Alberto Matano, Marco Carta, Serena Autieri, Roberta Lanfranchi.

I giurati della seconda edizione de Il Cantante Mascherato sono: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca.