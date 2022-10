Ascolti tv ieri, GF Vip vs Vincenzo Malinconico: male per Signorini

By

Nuovo affondo per il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. La decima puntata, che ha visto il ritorno di Marco Bellavia, non ha retto contro Rai Uno che ha deciso di mandare in onda la nuova fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Il reality show di Canale 5 ha subito un calo con questo secondo appuntamento della settimana registrando la presenza di 2.391.000 telespettatori e il 19.3% di share, contro gli oltre 4 milioni di telespettatori che hanno seguito la fiction su Rai Uno.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di giovedì 20 ottobre 2022:

Rai Uno: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso è stato seguito da 4.132.000 spettatori (23%);

Canale Cinque: la decima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha intrattenuto 2.391.000 spettatori (19.3%);

Rai Due: L’Italia Criminale – Il mistero Moby Prince ha coinvolto 585.000 spettatori (3.1%);

Italia Uno: Coppa Italia Bologna-Cagliari ha ottenuto un ascolto medio di 1.032.000 spettatori (5.2%);

Rete Quattro: Dritto e Rovescio ha raggiunto 868.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Amore Criminale è stato seguito da 685.000 spettatori (3.7%);

La7: Piazza Pulita ha tenuto compagnia a 1.063.000 spettatori (7.4%);

TV8: Spider-Man: Far From Home ha conquistato 398.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv giovedì 20 ottobre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti ha tenuto compagnia a 4.375.000 spettatori (21.2%);

Canale5: Striscia la Notizia è stato seguito da 3.642.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha giocato insieme a 2.740.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 4.196.000 (25.4%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.061.000 (17.5%) nella prima parte e 3.183.000 (20.2%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 20 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato visto da 1.490.000 spettatori (15.5%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.780.000 spettatori (22.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.033.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.476.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.184.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.518.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.597.000 spettatori (19.8%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.390.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Un altro domani è stato visto da 1.150.000 persone (15%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.167.000 spettatori (19.2%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 20 ottobre 2022