GF Vip, 10° puntata: eliminato e nominati. Daniele Dal Moro sclera

Ecco tutto quello che è successo su Canale 5 in diretta lo scorso 20 ottobre: per l’occasione, il pubblico ha assistito all’atteso ritorno di Marco Bellavia

Si è appena conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, caratterizzata per gran parte del tempo da dinamiche ormai già trite e ritrite. Lontano dai fasti delle primissime puntate, Alfonso Signorini non è più riuscito a risollevare le sorti del programma, ormai privo di quelle fortissime dinamiche degli esordi che tanto avevano appassionato i telespettatori.

Ecco dunque, in breve, tutto quello che è successo nel corso della serata del 20 ottobre su Canale 5.

Grande Fratello Vip, decima puntata: Marco Bellavia torna in studio

Il primo grande blocco è stato interamente dedicato a Marco Bellavia. Dopo essere uscito dalla casa per prendersi cura della sua salute mentale, Bellavia è tornato in studio (in gran forma) per confrontarsi una volta e per tutte con chi l’aveva vessato. La prima a parlargli vis-à-vis è stata Ginevra Lamborghini, poi è stato il turno di Gegia. Con quest’ultima Marco Bellavia si è dimostrato gentile e comprensivo finché non ha chiesto alla comica di prendersi le sue responsabilità rispetto ad alcune dichiarazioni molto spiccanti: Gegia, infatti, aveva detto (scherzosamente? Ormai chi lo sa!) che il suo inquilino ci aveva in qualche modo provato con lei a letto.

Subito dopo è stato il turno della chiacchierata con Pamela Prati (che è eccezionalmente arrivata in studio, rigorosamente a distanza), con la quale c’è stato uno scambio di promesse romantiche: sembra infatti che quando si potranno rivedere dal vivo i due inizieranno a frequentarsi, visto e considerato che l’attrazione fisica e mentale, ormai è ufficiale, c’è tutta. Dopo un’oretta di trasmissione, Bellavia ha avuto l’occasione di parlare con gli inquilini ancora dentro la casa, per un confronto al fianco di Alfonso Signorini che nulla ha aggiunto alla narrazione di questa storia se non ulteriore miele. Se non altro si è finalmente chiuso un cerchio.

Attilo Romita vs Patrizia Rossetti, Nikita vs Cristina Quaranta

Cambiando argomento, si è assistito ad un confronto fra il giornalista e la “signora della tv”, accusata di averlo nominato la scorsa settimana per un motivo futile (il presunto fastidioso rumore delle sue ciabatte). Un siparietto decisamente inutile, conclusosi a tarallucci e vino.

Stesso identico discorso vale per Cristina Quaranta e Nikita, che si sono chiarite rispetto al litigio che avevano avuto nel corso della scorsa puntata e che si era risolto in una bolla di sapone. Signorini si è giusto permesso di ricordare alla Quaranta che termini come “mongo….” non si dovrebbero mai utilizzare, ricevendo soltanto scuse di circostanza.

Ginevra si scontra con Antonella

L’unico momento realmente interessante (si fa per dire) di questa decima puntata del Grande Fratello Vip è stato l’incontro (a distanza) fra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini, che si sa non si stanno particolarmente simpatiche.

Una volta partito il collegamento con l’ex coinquilina, Ginevra si è sfogata dicendo:

“Ho avuto il piacere di ascoltare quello che pensi di me, ma non riesco a risponderti con cattiveria. Io in realtà non ho tanto da dirti. Mi hai fatto sorridere e gli epiteti che hai utilizzato nei mie confronti per quattro giorni dimostrano che evidentemente non sono andata molto lontana in quello che ho detto su di te.”

I toni si sono alzati solo per pochi secondi, ma poi la situazione è rientrata in un attimo. Uno scontro fra primedonne, che però non ha regalato ai telespettatori tutte queste grandi emozioni.

Parlando di Spinalbese, c’è stato spazio anche per discutere dell’infatuazione di Giaele, che ormai si sa vive un matrimonio completamente aperto dove ognuno dei due membri della coppia può fare più o meno quello che gli pare.

Cristina Quaranta è fuori

L’eliminato della serata è stata Cristina Quaranta, che una volta uscita si è nuovamente scusata con Signorini per i termini poco rispettosi utilizzati verso Nikita. La Quaranta, che di certo non ha mai brillato per simpatia, si è giocata il suo posto nella casa con Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, George Ciupilan e Giaele De Donà, gli altri nominati.

Le nomination

Alla fine di una serata persino più lunga del solito, i nominati sono stati Giaele, Amaurys, Attilio, Carolina ed Edoardo. Il pubblico dovrebbe scoprire chi fra di loro sarà il prossimo eliminato nel corso della puntata del GF Vip in onda lunedì 24 ottobre.

Da segnalare, infine, lo scontro in zona Cesarini fra Daniele Dal Moro da una parte e Signorini e Sonia Bruganelli dall’altro. Il concorrente è stato accusato di non aver creato abbastanza dinamiche ma si è difeso (scaldandosi parecchio) dicendo che non ha voglia di “tirare un limone a Nikita” o compiere azioni controverse per farsi notare (“Sembri sempre depresso in maniera epocale” l’accusa di Signorini). Tutto questo alle 1:20 di notte, quando gran parte del pubblico già dormiva da un pezzo. Peccato!