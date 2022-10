Continua a far chiacchierare il caso Marco Bellavia scoppiato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam dovrebbe presto tornare in studio, per una lunga intervista con Alfonso Signorini. Nel frattempo la sua ultima ex fidanzata, Marianna Bosis, ha fatto delle confidenze piuttosto importanti al settimanale Di Più Tv.

L’ex modella ora imprenditrice nel settore delle automobili è stata accanto a Marco Bellavia per quattro anni, dal 2016 al 2020. Si sono conosciuti sui social network: l’ex gieffino l’ha notata su Facebook, con una foto ad un concerto di Cristina D’Avena, e ha iniziato a corteggiarla. Marianna ha precisato di sapere tutto della condizione di Bellavia e per questo è rimasta perplessa quando ha saputo del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

La Bosis ha assicurato che Marco Bellavia è stato piuttosto male in passato per i suoi problemi di salute e una volta ha addirittura rischiato di morire:

“Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico. A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio”

Marianna Bosis ha spiegato di essere stata molto vicina a Marco Bellavia e di averlo aiutato anche economicamente. Dopo il grande successo ottenuto negli anni Ottanta e Novanta il conduttore è stato dimenticato dalla televisione ed è stato costretto a reinventarsi in altri campi.

Lo scorso anno era stato chiamato dalla produzione dell’Isola dei Famosi ma dopo un buon provino alla fine la trattativa è saltata. Marianna Bosis ha dunque offerto al suo compagno un lavoro: fino a poco tempo fa si occupava di gestire i social della sua azienda automobilistica. Percepiva uno stipendio di circa duemila euro al mese.

Contemporaneamente ha iniziato a collaborare con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni.

Marianna ha inoltre svelato un importante segreto: a un anno dal primo incontro con Marco Bellavia è rimasta incinta. La donna ha però preferito non portare a termine la gravidanza. Una decisione che avrebbe turbato molto l’ex concorrente del GF Vip.

Marco Bellavia ha un figlio quindicenne, Filippo, nato dal precedente legame con Elena Travaglia, che in questo periodo ha pubblicamente difeso e sostenuto l’uomo.