Valentin e Francesca Tocca, coreografia di fuoco: progetto da fidanzati

Ormai non si nascondono più. Francesca Tocca e Valentin Alexandru hanno deciso di vivere la loro storia d’amore (perché d’amore adesso si tratta!) alla luce del sole. Dopo il gossip scoppiato ad Amici di Maria De Filippi, a cui non tanti hanno dato credito, la conferma del loro fidanzamento è arrivata. Troppo tardi? Meglio tardi che mai. Dopo la fine tumultuosa del percorso ad Amici di Valentin, quest’ultimo aveva deciso di chiudere con Francesca: non era pronto a immergersi totalmente in una favola… Ma, col passare del tempo e stando lontano dalla ballerina, ha capito di amarla profondamente e per questo ha deciso di fare il primo passo. La Tocca lo aspettava e adesso si vivono questa calda estate mai priva di gossip. L’ultimo riguarda proprio loro: Valentin e Francesca hanno pubblicato il video di una coreografia che anticipa il primo progetto lavorativo da fidanzati. Cosa bolle in pentola? Al momento il danzatore di latino-americano ha potuto solo anticipare alcuni passi di danza.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru, news e gossip: inedito progetto da fidanzati dopo Amici

Sembra che Francesca e Valentin stiano girando un video: probabilmente sono stati scelti per danzare in una clip musicale… o c’è altro in ballo? Di certo balleranno, quello che riescono a fare meglio. C’è chi dice che potrebbero ritornare ad Amici come professionisti (lei sì, lui non crediamo visto il trascorso con Maria De Filippi), chi che faranno insieme delle gare a livello agonistico ma, per il momento, sono loro gli unici a conoscere la verità. Formano una coppia che non ama snocciolare le notizie sul loro conto: basti pensare che è uscita allo scoperto solo dopo il chiacchieratissimo video di Raimondo Todaro… Ora, però, non intende fare passi indietro, anche se il livello di privacy è altissimo!

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi

Mentre Irama e Gaia hanno fatto parlare per la loro presenza a uno stesso evento, Francesca e Valentin per la coreografia di fuoco pubblicata come storia Instagram. Le novità che partono dal mondo di Amici non finiscono mai e qualcuna (esplosiva!) riguarda anche la padrona di casa, Maria De Filippi: è stata scelta per condurre un programma di Rai 1. Oggi abbiamo anche scoperto quale sarà il futuro ad Amici della coppia formata da Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Notizie, sul talent show, non mancano mai!