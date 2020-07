Maria De Filippi sbarca ufficialmente su Rai 1: i dettagli del programma

Maria De Filippi a Rai 1. E questa volta non per condurre il Festival di Sanremo. Una notizia a dir poco sorprendente, visto che l’azienda ha deciso di puntare nuovamente sull’amatissima conduttrice per un programma dedicato alle donne, atto a sensibilizzare quante più persone possibili. Stefano Coletta è emozionato per quello che ha deciso di fare e per la risposta immediata da parte della De Filippi: ha ricevuto il via libera da Mediaset e quindi la vedremo in prima serata sulla rete avversaria. Con lei, due amiche d’eccezione: Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli, che hanno più volte parlato del rispetto delle donne e di quella violenza mai e poi giustificata di alcuni uomini che arrivano persino a commettere omicidi di genere. Una trasmissione che porterà nella casa degli italiani una tematica delicata, della quale si deve parlare sempre di più. Il direttore di Rai 1 ha spiegato che ha trasferito da Rai 3 il progetto di inserire nei palinsesti quanti più programmi che sensibilizzino chi li guarda, che riescano a lasciare un segno, a spingere alla riflessione. E Maria De Filippi è tra i volti più giusti per condurre un programma sulle donne. Leggerà delle storie stile C’è posta per te?

Rai 1 convince Maria De Filippi: 25 novembre contro la violenza delle donne

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Stefano Coletta ha sganciato la bomba: Maria De Filippi condurrà una puntata di uno speciale contro la violenza sulle donne assieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. La data scelta è il 25 novembre 2020, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Non scelta a caso, dunque. Coletta – che ha sempre espresso grandi apprezzamenti nei confronti di Maria – ha spiegato che la conduttrice Mediaset darà sicuramente un grande valore a quel programma che ha tanto a cuore. Queste sono state le sue parole: “Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Per me sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare”. Ovviamente Maria non lascerà Mediaset (e tutti i suoi numerosi programmi), ma andrà in trasferta solo per una sera.

Festival di Sanremo, Maria De Filippi di nuovo al timone? Solo con Antonella Clerici

Potremmo rivedere Maria De Filippi su Rai 1 per una futura conduzione di Sanremo (quella del 2021 ha una data tutta nuova): dopo quella con l’amico Carlo Conti, potrebbe riparteciparvi solo nel caso venisse confermata Antonella Clerici (due inedite trasmissioni per lei). Stefano Coletta ci penserà molto. Ora la data che i fan della De Filippi si devono segnare è quella del 25 novembre. Sabrina Ferilli sarà con lei: una grande amica, per la conduttrice, che è stata voluta ad Amici, a House Party e a Tu si que vales; anche Fiorella Mannoia ha un splendido rapporto con entrambe.