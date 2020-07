Antonella Clerici ufficializzata a Rai1 con 2 programmi, ecco quali: dettagli

Rumors, indiscrezioni e retroscena confermati: Antonella Clerici torna in pianta stabile su Rai Uno, dall’ingresso principale. Oggi 16 luglio 2020, durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti del servizio pubblico radiotelevisivo, Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, ha dichiarato che la Clerici guiderà due programmi nella prossima stagione del piccolo schermo. Trattasi di ‘The Voice Senior’ – la versione over 60 dello storico talent che transita da Rai2 a Rai1 – e un cooking show nel daytime dal titolo ‘È sempre mezzogiorno’. Notizie che erano state già anticipate nelle scorse settimane ma che ora si sono rivestite dell’ufficialità data dall’azienda. Dunque Antonella, dopo aver passato lo scettro a Elisa Isoardi, sua sostituta a La Prova del Cuoco (che ha chiuso dopo quasi 20 di messa in onda), se lo riprende (in più occasioni le due conduttrici hanno sottolineato di stimarsi e che la presunta rivalità sia stata un argomento per la stampa e non loro).

Antonella Clerici guiderà È sempre mezzogiorno e The Voice Senior: il rientro su Rai Uno dall’ingresso principale. Le parole del direttore

Coletta, circa ‘È sempre mezzogiorno’ ha parlato di ritorno alle origini, affermando che “il cibo è spesso la risposta alle nostre fragilità”. Da qui la volontà di valorizzare “questo supporto emotivo con un programma che lo valorizzi e ne offra una nuova dimensione”. Su ‘The Voice Senior’ ha fatto riferimento a una trasmissione che punta a dare un’occasione “di rimettersi in gioco” alle persone non giovani, quelle “più divelte dal lockdown”. “Vorrei ridare gioia agli anziani”, conclude il direttore di Rai Uno. Quindi, niente ‘Casa nel bosco’ per la Clerici. L’idea iniziale era quella di realizzare un format dalla sua dimora in campagna ma con l’arrivo del covid sarebbe stato troppo complesso organizzare troupe e quant’altro. Alla fine si è optato per la ‘classica’ messa in onda dagli studi televisivi.

Rai, palinsesto: novità e conferme

Altra novità del palinsesto di Rai Uno, sempre annunciata da Coletta, è la serata speciale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Sarà condotta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Fiorella Mannoia. Come noto sono stati confermati i popolari format di ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti e ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Quest’ultimo doveva andare in onda in primavera, come di consueto. Il coronavirus ha però mandato all’aria i piani e dunque sarà proposto da settembre. Un’altra novità è invece un talk show dato a Nunzia De Girolamo dal titolo ‘Ciao Maschio!’. Troverà spazio in seconda serata e vedrà l’ex deputata azzurra impegnata con interviste al maschile.