Antonella Clerici a The Voice su Rai Uno: retroscena e news

Novità in arrivo per la prima serata di Rai 1. Stando a quanto riportato da TvBlog, tra i mesi di novembre e dicembre dovrebbe arrivare The Voice Senior, con la conduzione affidata ad Antonella Clerici. Il format in questione che starebbe per approdare in Rai sarebbe una versione dedicata a concorrenti over 60 del già noto talent show The Voice. Se ne era già parlato in precedenza di nuove prime serate per la bionda conduttrice, oltre alle serate dello Zecchino e del Telethon. Con l’emergenza sanitaria, però, il discorso era stato sospeso e quindi rimandato. Pare dunque che sia arrivato il momento per Antonella di fare il suo rientro in televisione con più di un progetto. Ricordiamo infatti che la Clerici sarà al timone di La Casa a Mezzogiorno, il nuovo varietà del mezzogiorno di Rai 1 che andrà a sostituire lo spazio lasciato da La prova del cuoco di Elisa Isoardi.

Antonella Clerici al timone di The Voice Senior: i dettagli

Secondo quanto si legge su TvBlog, il nuovo format sarebbe già in fase di scrittura e ideazione. Se per quanto riguarda la conduzione la scelta è già stata fatta, sarebbero ancora incerti i nomi dei giudici. La trasmissione sarà realizzata presso il Centro di produzione Rai di Milano, stessa location da dove verrà trasmesso anche il varietà di Rai 1 La Casa a Mezzogiorno. Un talent molto meno complesso rispetto al suo competitor X Factor, ma che potrebbe deliziarci con sorprese inaspettate. Insomma, per la Clerici si prospetta una stagione ricca di impegni, la quale si prepara ad un rientro in pompa magna in televisione.

Casa nel Bosco diventa La casa a Mezzogiorno

Antonella tornerà in tv dal lunedì al venerdì con il varietà di cucina in onda su Rai 1 subito dopo Eleonora Daniele con Storie Italiane. Un ritorno al passato visto le innumerevoli stagioni della Clerici al timone de La prova del cuoco, format anch’esso incentrato su temi culinari. Secondo le indiscrezioni circolate qualche settimana fa, il nome iniziale del format doveva essere Casa nel Bosco e sarebbe dovuto andare in onda direttamente da casa Clerici, ad Arquata Scrivia. Poi, secondo quanto anticipato sempre da TvBlog, il programma avrà un nome diverso e verrà trasmesso dagli studi Rai del Centro di produzione di Milano, stessa location di The Voice Senior.