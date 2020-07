Gaia e Irama di nuovo insieme, vicinissimi alla sfilata: grande entusiasmo

Credevate che non avremmo più parlato di Irama e Gaia insieme? Questi due nomi nello stesso articolo? Ebbene, dovrete ricredervi, perché la loro vicinanza, durante la sfilata di Etro, ha fatto molto chiacchierare. I fan di entrambi si sono fatti sentire su Twitter senza riuscire a trattenere l’entusiasmo! Ancora prima che venissero svelate le squadre di Amici Speciali, era già venuta a crearsi un’ampia fanbase di Gaia e Irama, che spera ancora di vederli un giorno mano della mano, come due perfetti fidanzati. Peccato che la realtà sia ben diversa, dato che entrambi sono felicemente fidanzati. Non amano parlare molto della loro vita privata (sono fin troppo riservati), ma sappiamo con certezza che i loro cuori sono occupati da persone speciali, con le quali hanno instaurato un bellissimo rapporto. Non dura da molto, ma fanno sul serio. Non sono andati alla sfilata Etro della Milano Digital Fashion Week da fidanzati. Sono stati invitati per via del loro stile e soprattutto per il successo che hanno riscosso.

Irama e Gaia alla Milano Fashion Week: la sfilata Etro li fa incontrare

Gaia e Irama sono stati vicinissimi (e con vicinissimi si intende ad almeno un metro di distanza) per tutto il tempo della sfilata: la casa di moda Etro è stata una delle poche ad aver deciso di mostrare i propri capi facendoli indossare a delle persone in carne ed ossa. Irama e Gaia Gozzi erano lì e hanno immortalato molti momenti: abbiamo scoperto che erano davvero a poco più di un metro di distanza l’una dall’altro perché la cantante di Chega ha pubblicato una Instagram story in cui si vede benissimo Irama vestito di rosso. L’edizione speciale del talent show ha permesso a entrambi di conoscersi a fondo e di apprezzarsi come persone? Lei è felicemente fidanzata (e si è scoperto tutto durante un siparietto con Alberto Urso), lui pure, da quasi un anno.

Gaia e Irama nuovo incontro, le strade si incrociano: musica e promesse

Una bella amicizia, così come meravigliose sono le loro carriere: Gaia ha tagliato diversi traguardi col brano Chega, lanciato ad Amici, mentre Irama sta facendo ballare tutti con la sua Mediterranea. Un Irama diverso, rispetto al passato, che ha fatto recentemente una promessa inaspettata ai suoi fan. Cosa bolle in pentola? Certamente i due non scompariranno durante quest’estate che ha regalato già vagonate di gossip!