Gaia Gozzi fidanzata con Daniele Dezi: è lui la ‘persona’ svelata da Maria

Gaia Gozzi di Amici è fidanzata con un produttore musicale: torna il gossip lanciato da Maria De Filippi ad Amici Speciali

Gaia Gozzi è fidanzata, adesso non ci sono più dubbi. Durante l’ultima puntata di Amici Speciali avevamo intuito fosse lei e non Alberto ad avere una persona in studio a cui è legata. E oggi conosciamo anche il nome del fidanzato di Gaia: Daniele Dezi. Il gossip con Alberto Urso non ci sarà più di sicuro da oggi in poi, anche se già Maria aveva provveduto a mettere a tacere le voci, ormai insistenti. In ogni puntata di Amici Speciali infatti ci sono state battutine e frecciatine ad Alberto e Gaia, dopo che il primo non ha nascosto di trovare che Gaia sia una bellissima ragazza. Tanto è bastato per scatenare la curiosità e i gossip, pure se i due hanno sempre negato e sempre parlato solo di amicizia.

Amici gossip, Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi: commenti e cuori su Instagram

Maria aveva parlato di una persona in studio e oggi è stata svelata la sua identità. Come riporta Il Vicolo delle News, Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi. Le fan più attente hanno notato la presenza del ragazzo in studio durante la puntata e alcuni commenti tra lui e Gaia. Per esempio, lui un paio di settimane fa le ha scritto “Brilli”, con un cuore arancione. Lei ha risposto con “Ily” e un cuore rosso, che altro non vuol dire che “i love you” ma abbreviato. E poi ancora commenti in cui è fiero di lei e Gaia ha risposto con altrettanto amore. Insomma, sembra proprio che Gaia Gozzi e Daniele Dezi siano una coppia a tutti gli effetti. Pare che la storia vada avanti da qualche mese, inoltre.

Gaia Gozzi fidanzato, chi è Daniele Dezi

Il fidanzato di Gaia Daniele Dezi è un musicista e produttore musicale. Ha collaborato con Coez e con Tha Supreme, come si vede dal suo profilo Instagram, dove si chiama Orang3. Sul sito che si trova nel suo profilo si vedono altri nomi amatissimi come Achille Lauro, Gemitaiz e Carl Brave.